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23.12.2021 07:16
Ракурс

Правило максимума

Безопасность и безаварийность транспортировки нефти - два главных принципа работы ООО "Транснефть - Дальний Восток"
Текст: Инесса Доценко (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 291(8642)
Знаковым для ООО "Транснефть - Дальний Восток" считается 25 декабря. Именно в этот день в 2012-м началась транспортировка нефти по второй очереди магистрали "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2). В уходящем году дальневосточная "дочка" ПАО "Транснефть" обеспечивала бесперебойную и безопасную перекачку ресурса. При этом предприятие традиционно расширяет социальные программы: тот самый случай, когда работа на максимум не означает "на пределе возможного".
Взятие проб нефти из резервуаров НПС - одна из важных функций мониторинга на объектах ООО "Транснефть - Дальний Восток". Фото: Вячеслав Лукьянов Взятие проб нефти из резервуаров НПС - одна из важных функций мониторинга на объектах ООО "Транснефть - Дальний Восток". Фото: Вячеслав Лукьянов
Взятие проб нефти из резервуаров НПС - одна из важных функций мониторинга на объектах ООО "Транснефть - Дальний Восток". Фото: Вячеслав Лукьянов

В штатном режиме

Пандемия коронавирусной инфекции потребовала принять особые меры, в том числе и предусмотреть вакцинацию сотрудников. Прививочная кампания стартовала в начале года, и к сегодняшнему дню 95 процентов работников ООО "Транснефть - Дальний Восток" - почти четыре тысячи человек - прошли вакцинацию и ревакцинацию. В организации, где все подчинено требованиям безопасности, новые правила логично вписались в перечень действий, ее обеспечивающих.

Компания ведет непрерывную работу по обслуживанию и модернизации своих производственных объектов. В 2021 году провели полномасштабную диагностику резервуаров для хранения углеводородов на двух нефтеперекачивающих станциях (НПС): № 34 - в Хабаровском крае и № 41 - в Приморском. Это емкости внушительного объема, по 50 тысяч кубических метров каждая.

Кроме того, в 2021 году специалисты провели полную диагностику ВСТО-2. Так как труба пролегает в сложных географических и тектонических условиях, процедура диагностирования проводится ежегодно. Это один из ключевых факторов безаварийной работы и надежной эксплуатации трубопровода.

- Несмотря на то что мы ввели в эксплуатацию все нефтеперекачивающие станции и можем работать на полной проектной мощности, остаются задачи по строительству шести резервных ниток - до 2031 года и вдольтрассовых проездов - до 2027-го. Кроме того, принято решение о расширении НПС-34 - там к 2025 году будет построено еще два резервуара, каждый объемом 50 тысяч кубометров. Работы много, - говорит генеральный директор ООО "Транснефть - Дальний Восток" Виталий Степанов.

Неожиданная находка

Одна из резервных подводных ниток нефтепровода будет проведена в Амурской области через реку Зея.

- К надежности участков трубы, прокладываемых через водные преграды, предъявляются серьезные требования, так как идет речь об экологической безопасности. Сооружение резервной нитки подводного перехода позволит повысить эксплуатационную надежность магистрали, - объясняет Руслан Абдрахманов, инженер отдела эксплуатации нефтепроводов РНУ "Белогорск" ООО "Транснефть - Дальний Восток".

Когда в рамках подготовки к строительству специалисты вели изыскательские работы, они обнаружили признаки древнего селища и городища. Нефтетранспортники профинансировали в полном объеме и археологические раскопки, и спасательные работы (именно так называется процедура по изъятию объектов древности и передаче их в фонды хранения).

Раскопки начались летом 2021-го. Это были самые масштабные археологические работы на территории Амурской области за последние годы. Предположения о древних захоронениях подтвердились сразу: обнаружились фрагменты керамики, женских украшений, окаменевшие кости людей и животных. Особо удачной находкой специалисты считают фундаменты древних домов с глиняными системами отопления - канами. Артефакты указывают на то, что люди жили в этом месте еще до нашей эры. Наиболее ценные находки передадут в музейные фонды Амурской области.

С 2012 года (начала транспортировки нефти по ВСТО-2) ООО "Транснефть - Дальний Восток" оказало благотворительную помощь в четырех регионах присутствия на общую сумму 1 миллиард рублей

- Эта археологическая экспедиция стала возможна только благодаря компании "Транснефть - Дальний Восток". Находка уникальная. И масштабы вскрытия грунта очень большие, что позволяет нам восстановить полноценную картину жизни древних людей на этих территориях, причем за очень продолжительный промежуток времени в несколько веков, - утверждает начальник амурского археологического отряда Вадим Долганов.

Строительство подводной нитки нефтепровода протяженностью около 18 километров специалисты компании "Транснефть - Дальний Восток" начнут в 2023 году, после того как с берега будет изъят последний артефакт. Это значительный вклад "Транснефти - Дальний Восток" в сохранение культурного и исторического наследия.

Партнер для регионов

Дальневосточная "дочка" ПАО "Транснефть" продолжает вести активную благотворительную деятельность в регионах присутствия и выступает как надежный партнер этих территорий. Предприятие ежегодно реализует множество социальных проектов - от покупки рюкзаков к началу учебного года для детей из малообеспеченных семей до создания новой инфраструктуры в городах и селах. Кстати, с момента начала транспортировки нефти по ВСТО-2 на благотворительность направлено более миллиарда рублей.

В 2021 году знаковым событием для Хабаровского края стало открытие обновленной с помощью ООО "Транснефть - Дальний Восток" этнографической экспозиции "История и быт коренных малочисленных народов Хабаровского края" в музее им. Н.И. Гродекова. Почти три года шел ремонт залов в историческом здании и воссоздание выставки в соответствии с современными требованиями музейного дела. Теперь уникальные экспонаты открыты для всех посетителей.

Многое делается для сферы образования.

- Отремонтированными благодаря "Транснефти - Дальний Восток" в учебный год вошли сразу два учреждения - гимназия №1 в амурском Белогорске и школа №1 в селе Анучино Приморского края, - рассказывает Виталий Степанов.

В белогорском учебном заведении обновили холл, гардеробные, а также входную группу и школьный сквер. В анучинском привели в порядок столовую и пищеблок. Учителя и ученики теперь шутят: "Учиться в школе стало вкусно".

Еще один вклад "Транснефти" в образование в уходящем году - покупка оборудования для "Кванториума" в Хабаровске. В будущем планируется старт строительства поликлинического корпуса на 220 посещений в смену в селе Екатеринославка Амурской области. Уже выполнены проектно-изыскательские работы, на которые направили более 11 миллионов рублей. Общая сумма затрат из всех источников финансирования - бюджетных и внебюджетных - составит почти миллиард рублей.

Инфографика "РГ" / Рафаэль Зарипов

Тигру доложили мяса

При начале строительства второй очереди трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" была сформулирована одна из главных задач: не нанести вреда уникальной дальневосточной природе. Этот же принцип стал основополагающим и для дальнейшей эксплуатации объекта. Предприятие делает все, чтобы не допустить нештатных ситуаций, оно регулярно проводит учения, экологические акции, каждый год выполняет десятки тысяч исследований воздуха, воды и почвы на производственных площадках. Август 2021-го в "Транснефти" стал месячником экологии, в котором участвовали сотрудники компании по всей стране. На Дальнем Востоке нефтетранспортники высадили краснокнижные ирисы, выпустили молодь осетра в Амур, провели субботники на реках Приморья и ЕАО.

А совсем недавно руководство "Транснефти - Дальний Восток" приняло решение продолжить действующее уже четыре года сотрудничество с центром реабилитации диких животных "Утес" в Хабаровском крае. Здесь содержится тигр Жорик, судьба которого известна всей стране. Полугодовалого тигренка, питомца передвижного цирка, ветеринары спасли от гибели восемь лет назад. Маленький хищник перенес две клинические смерти из-за неумелого обращения прежних хозяев. Затем, после десятков пластических операций он по прямому поручению президента РФ получил постоянную "прописку" в Хабаровском крае. В 2022 году "Транснефть - Дальний Восток" вновь обеспечит приобретение годового запаса мяса для краснокнижного зверя.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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