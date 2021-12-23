Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал"

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил на три года средства для Бурятии, предусмотренные на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ.

Мероприятия в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" потребуют свыше 4,1 миллиарда рублей.

После реконструкции мощность объекта увеличится до 130 тысяч кубометров сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это должно сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.