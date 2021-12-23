Как сделать выгодным социальное предпринимательство

За последние два года количество социальных предпринимателей (СП) в Приморье выросло более чем вдвое. В ноябре край вошел в ТОП-5 регионов страны по количеству таких субъектов бизнеса в расчете на душу населения, обогнав Москву. Чем вызван этот рост? С какими проблемами сталкиваются СП? Применим ли к их деятельности термин "бизнес"? На эти вопросы отвечали участники первой в Приморье конференции социальных предпринимателей.

Инфографика "РГ" / Рафаэль Зарипов

Необходимый инструментарий для поддержки СП федеральные органы власти создали, признают эксперты. Но это рамки, а практику нужно отработать в регионах. Пока же только в 49 регионах, в том числе в Приморье, сформированы центры инноваций в социальной сфере (ЦИСС), примерно столько же субъектов разработали нормативную базу и меры поддержки. Там и отмечен всплеск деловой социальной активности.

Как рассказала руководитель появившегося в 2019 году приморского ЦИСС (структурного подразделения центра "Мой бизнес") Ольга Кудинова, результаты дала индивидуальная работа с каждым участником на протяжении полутора месяцев. В центре провели более трех тысяч консультаций, организовали тренинги, запустили шесть акселерационных программ, оказали помощь в составлении бизнес-планов, получении займов на льготных условиях. В реестр социальных предприятий Приморского края включен 171 СП. В октябре они объединились в ассоциацию "Бизнес от сердца". Сейчас ЦИСС помогает с оформлением документов на госсубсидии, и 102 предпринимателя уже получили в общей сложности 48 миллионов рублей.

- То, что в Приморье активно развивается социальный бизнес, - результат направленных усилий, работы с муниципалитетами. Приведу пример: в Уссурийске у нас была плохая статистика по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Благодаря бизнесу в городе появилось 165 мест. Есть еще много направлений, где могут найти себя социальные предприниматели, - заявила глава краевого правительства Вера Щербина.

Немного "математики" добавил ее заместитель Николай Стецко: 162 миллиона рублей направлено в этом году на соз­дание в крае еще 550 мест для детей от полутора до трех лет. Подсчеты показали, что государству дешевле в течение десяти лет платить открывшему детсад предпринимателю за каждого ребенка ежемесячно по 25 тысяч рублей, чем самому строить детсад. Сейчас в крае готовится новая программа социальных инициатив, в скором времени она станет доступна для широкого обсуждения.

Но и вниманием контролеров предприниматели не обижены. По словам руководителя аппарата бизнес-омбудсмена Приморья Елены Ромашко, "часто при проверках коммерческого сектора, предоставляющего услуги в таких областях, как детские сады, дополнительное образование, медицинский уход, акцентируются на недостатках".

Эксперты отмечают, что государство заинтересовано в вовлечении предпринимателей в исполнение муниципального заказа, но на разработке нормативов все регионы спотыкаются. Бюджетников предпочитают не трогать, но для негосударственного сектора придумывается особая отчетность.

- Для преодоления барьеров в стране запущен пилотный проект, чтобы не делить исполнителей на своих и частников, а разработать одинаковые для всех требования. На Дальнем Востоке в эксперименте участвуют Сахалинская область и Якутия. Сложность в том, что услугу и требования к ней нужно описать и вывести на рынок, а часто муниципалитеты не могут это сделать из-за нехватки компетенции. Мы рассчитываем в скором времени решить эту проблему, - сообщила глава Дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова.

Государству дешевле в течение десяти лет платить открывшему детсад предпринимателю за каждого ребенка ежемесячно по 25 тысяч рублей, чем самому строить детсад

Депутат краевого парламента Любовь Терендина предложила вовлекать в социальное предпринимательство некоммерческие организации.

- Они зачастую без получения прибыли занимаются этой работой, а любое благое дело должно быть рентабельным. Я вижу большой потенциал в том, чтобы разработать какую-то обу­чающую программу для НКО. У нас их больше трех тысяч, и они все очень активные, - заявила депутат.

С делением на социальный и просто бизнес не согласен президент группы компаний по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники Дмитрий Алексеев.

- Люди, которые пекут хлеб или строят дома, тоже думают о тех, кто будет есть этот хлеб или жить в этих домах. У нас весь бизнес должен быть свободным и не иметь тревожного чемоданчика под столом. В этом отношении выделять какие-то особые сферы мне кажется не очень правильным, - подчеркнул он. - В моем мире предприниматель - человек, который, видя проблемы и запросы общества, пытается их решить. А то, насколько хорошо он их решает, выражается в его прибыли. Весь бизнес должен быть от сердца, чтобы развивалось гармоничное общество. Нужна нормальная социальная политика государства, чтобы людям было чем платить за услуги.

Алексеев известен во Владивостоке поддержкой многих общественных инициатив и креативными проектами. В созданной им детской школе робототехники занимаются 2500 детей, причем, по мнению самого предпринимателя, проект хорошо заработал, когда отошел от формата бесплатных кружков, перейдя на самоокупаемость.

- При этом школе периодически требуется меценатская поддержка. Так, например, чтобы отправить команду на соревнования, мне нужно 100 руб­лей потратить и примерно столько же уплатить налогов. Мне кажется это не очень ра­зум­но, потому что уменьшает количество денег, которые могли бы пойти в социальную сферу, - прокомментировал Дмитрий Алексеев.

По мнению бизнесмена, действующую в стране регрессивную налоговую систему, когда чем больше денег у предпринимателя, тем меньше он платит налогов, следует заменить на прогрессивную. Но бизнес должен иметь возможность часть средств самостоятельно пускать на благотворительность. Это будет наполнять социальную сферу деньгами, причем "умными" деньгами, ведь тот, кто их вкладывает, заинтересован в эффективности. "Сейчас налоговая система не очень эффективно поддерживает такие истории", - констатировал он.

В целом эксперты согласны, что социальное предпринимательство на Дальнем Востоке развивается, и это поможет в дальнейшем снизить нагрузку на государство, улучшить качество социальных услуг, создать рабочие места. Особые перспективы они видят в том, чтобы государственные учреждения и частные предприниматели, работающие в одном секторе, перестроились с позиции "конкуренты" в позицию "партнеры". Тогда можно говорить о появлении экосистемы, решающей социальные проблемы регионов и страны в целом.