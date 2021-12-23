На Камчатке вытолкнувшая жениха из окна женщина пойдет под суд

Елизовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летней елизовчанки. Ее обвиняют в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре этого года женщина, будучи пьяной, поссорилась со своим женихом. Он высказал ей претензии по поводу того, что накануне свадьбы она проводит время в компании других мужчин. Мужчина при этом сидел на подоконнике, у распахнутого окна. Невеста подошла и сильно толкнула его.

"Сопротивляясь, потерпевший схватился пальцами правой руки за оконную раму, но обвиняемая разжала их. Мужчина выпал из окна третьего этажа и получил многочисленные тяжелые травмы", - рассказали в краевой прокуратуре.

Обвиняемая на допросе рассказала, что во время конфликта жених ее не оскорблял и не угрожал ей. Просто сама она "очень импульсивный человек и у нее вспыльчивый характер".

Уголовное дело рассмотрит Елизовский районный суд.