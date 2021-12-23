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23.12.2021 14:41
Рубрика: Власть

На военных полигонах стали использовать современные мишени

Текст: Юрий Гаврилов

Повысить уровень огневой выучки солдат и офицеров теперь помогает не только более совершенное стрелковое оружие, но и специальные мишени, позволяющие создать на полигонах реалистичную картину современного боя.

Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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К примеру, на учебных полях в Бурятии военные теперь стреляют не по фанерным щитам, отдаленно напоминающим наступающего пехотинца, пулеметную точку на бруствере или вражескую бронетехнику. В качестве мишеней стали использовать силуэты из ПВХ, формой и размерами соответствующие настоящим целям. Для придания им большей достоверности, на мишени нанесли еще и объемную графику.

Для тренировок гранатометчиков и снайперских пар на полигонах установили специальные имитаторы автомобиля типа пикап с узким смотровым окном на транспортном средстве. То есть стрелку мало просто попасть в такую мишень. Желательно, чтобы выстрел с дистанции в полкилометра пришелся именно в уязвимое место вражеской машины и гарантированно вывел ее из строя.

Командиры говорят, что такие изменения в организации огневой подготовки сделали эту дисциплину гораздо интересней для солдат и способствовали подъему их стрелковой выучки.

Что касается использования нового стрелкового оружия, то с этим тоже все в порядке. Скажем, в том же Восточном военном округе, точнее говоря, в дислоцированной в Забайкальском крае общевойсковой армии все пулеметные подразделения оснастили ручным "Печенегом" различных модификаций. Этот пулемет производит 650 выстрелов в минуту и может использовать всю номенклатуру существующих винтовочных патронов калибра 7,62 мм. По сравнению с модернизированным ПКМ, на смену которому пришел "Печенег", у нового образца почти вдвое выше кучность стрельбы и живучесть ствола.

Кроме того, там используется система принудительного воздушного охлаждения ствола за счет энергии пороховых газов. Это позволяет эксплуатировать "Печенег" в любых климатических условиях Дальнего Востока. А вариант с литерой "Н" сочетает огневую мощь станкового пулемета с маневренностью ручного и предусматривает установку на оружие дополнительных тактических модулей.

В регионах Власть Безопасность Армия ДФО Бурятия

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