На Чукотке частично ослабили введенные из-за COVID-19 ограничения

В Чукотском автономном округе перед новогодними праздниками скорректировали введенные из-за COVID-19 ограничения. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, изменения в соответствующее постановление внес губернатор Роман Копин.

В документе есть послабления. Они касаются проведения массовых мероприятий. Теперь заполнять закрытые помещения можно на 70 процентов от проектной вместимости площадки. До этого на мероприятия допускалось не более 30 человек.

Помимо этого, в постановление внесено уточнение, касающееся села Омолон: прибывающие туда должны пройти экспресс-тестирование на антиген.

Действие ограничительных мер продлено до 28 февраля 2022 года.

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

По информации властей автономии, сейчас в регионе привились более 27 тысяч человек, с учетом переболевших показатель коллективного иммунитета достиг 80 процентов.