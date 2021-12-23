В Бурятии впервые провели операцию по установке сердечного окклюдера

В Улан-Удэ впервые выполнили операцию по установке в сердце устройства, снижающего риск тромбозов и инсультов, сообщили в Республиканской клинической больнице имени Семашко.

Мастер-класс для хирургов клиники провел завотделением столичного научно-исследовательского центра профилактической медицины минздрава РФ, доктор медицинских наук Карапет Давтян.

Цель операции - выключить из кровотока ушко левого предсердия, где при мерцательной аритмии образуется более 90% тромбов. Для этого в сердце под рентген-контролем устанавливают окклюдер - сетчатую структуру из титан-никелевого сплава. Вмешательство проводится через небольшой прокол в бедренной вене.

"Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия - операция, выполняемая пациентам с фибрилляцией предсердий, для предотвращения возникновения тромбов и, как следствие, развития инсульта. Единственной альтернативой являлся хронический прием препаратов, разжижающих кровь", - уточнил Карапет Давтян.