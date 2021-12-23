В ЕАО объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

Аномальные холода начались в Еврейской автономной области. По прогнозам Гидрометеорологического бюро Биробиджан, морозы до минус 36-38, а местами минус 40 градусов будут стоять до 27 декабря.

- В связи с аномально холодной погодой ожидаемым рискам подвержены все сектора экономики, начиная с объектов ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и транспорта. Особое внимание также будет уделено работе с населением насчет превышения нагрузок на электросети и печи при обогреве жилья и автомобилей, - сообщил врио начальника ГУ МЧС России по ЕАО Анатолий Панов.

В регионе объявили штормовое предупреждение. Региональный главк МЧС проводит смс-информирование жителей. Принимаются все необходимые меры по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций. Так в столице ЕАО следят, чтобы не возникло сбоев с подачей тепла горожанам. Пока запасов угля достаточно, чтобы объекты энергетики работали в штатном режиме.

Для учеников начальных классов, которые живут в отдаленных районах Биробиджана, 23 и 24 декабря отменили уроки.

- На основании требований санитарных норм, в период сильных морозов учащиеся могут не посещать школу. Поэтому было принято решение отменить занятия, - отметил мэр областного центра Александр Головатый.