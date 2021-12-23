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23.12.2021 21:26
Рубрика: Экономика

В Якутии слепили снежных тигров

Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Республика Саха (Якутия))
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Житель якутского поселка Амга Аполлон Захаров создал очередные снежные шедевры. На этот раз он слепил огромных тигров.
На фото - Аполлон Захаров еще работает над своей снежной скульптурой. Когда закончит - тигры будут как живые. Фото: ГУП "ЖКХ РС (Я)" На фото - Аполлон Захаров еще работает над своей снежной скульптурой. Когда закончит - тигры будут как живые. Фото: ГУП "ЖКХ РС (Я)"
На фото - Аполлон Захаров еще работает над своей снежной скульптурой. Когда закончит - тигры будут как живые. Фото: ГУП "ЖКХ РС (Я)"

Фигура символа наступающего года появилась на территории Амгинского филиала ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", где работает мастер. А еще по заказу бизнес-центра в Якутске, где находится головной офис предприятия, изваял из снега тигрицу с тигренком. Они получились, как живые. С яркими полосками. И удивительным выражением морд, особенно у малыша, спокойного и довольного рядом с тигрицей. Как рассказал снежных дел мастер, новая фигура посвящена 2022 году, который пройдет в республике под эгидой Года матери.

Фото: iStock
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Аполлон Захаров несколько лет трудится оператором котельной "Западная" Амгинского производственного участка. А созданием снежных скульптур занимается более двух десятков лет. "Все началось с изготовления фигуры Снегурочки для детского сада, который посещали мои сын и дочь, - сказал Захаров. - Затем каждый год создавал разные композиции из снега и льда к новогодним праздникам. Предпочитаю делать скульптуры из снега, именно из него получается детально все передать. Пусть созданные мной творения приносят только радостные и теплые чувства!"

По словам снежных дел мастера, вдохновляется он картинками и сюжетами, найденными в интернете. Иногда скульптор фантазирует сам. Говорит, что всегда старается сделать взгляд холодных персонажей добрым и веселым. В ближайшие дни мастер начнет работать над еще одной скульптурой у магазина в центре Амги. На минутку: сейчас здесь стоит 50-градусный мороз. И потепления не ожидается.

В прошлом году фигуру символа года - быка - Аполлон слепил в виде персонажа мультфильма "Фердинанд". А еще создал в центре Амги композицию "Мальчик с быком" у административного здания филиала своего предприятия. В Год собаки мастер создал удивительного пса, которого хочется погладить. А в Год свиньи - трех уморительных поросят. Коллеги признаются, что ждут снежные скульптуры от Захарова, чтобы сфотографироваться с ними на память.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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