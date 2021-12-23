В Индии разработан бустер вакцины против COVID-19

Фармацевтическая компания Bharat Biotech обратилась к Генеральному контролеру по лекарственным средствам Индии с просьбой одобрить проведение 3-й фазы испытаний назальной вакцины против COVID-19 для использования ее в качестве бустерной дозы.

Как сообщается, данный препарат будет вводиться тем, кто уже получил две дозы вакцины.

Между тем Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств подтвердила продление срока годности индийской вакцины до 12 месяцев с даты изготовления. Теперь больницы могут использовать запасы, и избежать потерь препарата.

Кроме того, компания заявила, что нацелена на заботу об окружающей среде. Применение многодозовых флаконов снижает углеродный след, а также затраты, связанные с потерей открытых флаконов, распределением и хранением вакцины при необходимой температуре и утилизацией биомедицинских отходов.

"Самое главное, мы верим в экологичность нашего производства и добиваемся этого за счет сокращения количества упаковочных материалов и одноразовых пластиковых изделий, которые используются при изготовлении, хранении, сбыте и утилизации вакцин", - говорится в сообщении компании.