В Приморье похитили детали с электроподстанций на два миллиона рублей

В Приморском крае задержаны подозреваемые в кражах деталей из цветного металла, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Ранее руководители электросетевой компании обращались в полицию по поводу кражи имущества. Они заявили, что с марта по август этого года некто проникал на опасные производственные объекты и похищал медные детали, переносные заземления и другое оборудование.

Полицейские установили личности четырех жителей края в возрасте от 31 года до 44 лет, промышлявших кражами деталей из цветного металла. Похищенное они продавали в пункты приема металла.

"Всего на счету задержанных свыше 20 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в городе Владивостоке, Надеждинском и Кавалеровском районах, а также в Октябрьском округе Приморского края. Общий ущерб, причиненный электросетевой компании, превысил 1,9 миллиона рублей, - говорит руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ (кража).