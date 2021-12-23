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23.12.2021 05:00
Рубрика: Происшествия

В Приморье похитили детали с электроподстанций на два миллиона рублей

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае задержаны подозреваемые в кражах деталей из цветного металла, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Ранее руководители электросетевой компании обращались в полицию по поводу кражи имущества. Они заявили, что с марта по август этого года некто проникал на опасные производственные объекты и похищал медные детали, переносные заземления и другое оборудование.

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Полицейские установили личности четырех жителей края в возрасте от 31 года до 44 лет, промышлявших кражами деталей из цветного металла. Похищенное они продавали в пункты приема металла.

"Всего на счету задержанных свыше 20 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в городе Владивостоке, Надеждинском и Кавалеровском районах, а также в Октябрьском округе Приморского края. Общий ущерб, причиненный электросетевой компании, превысил 1,9 миллиона рублей, - говорит руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ (кража).

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