В Приморье в объектив видеоловушки попал мычащий тигр

В ФГБУ "Земля леопарда" получили видеокадры проходящего мимо ловушки тигра, издающего звук, похожий на мычание. Специалисты посчитали это диалогом с пятнистыми оленями, сообщается на сайте нацпарка

На первый взгляд сложно понять, исходит ли тигриный звук именно от тигра. Однако тигров-чревовещателей в природе не существует, и оценка от экспертов отдела науки "Земли леопарда" показала - тигр мычит, и в момент, когда раздается мычание, видно, как он немного напрягает морду.

Это так называемый процесс вокализации, животные так взаимодействуют. Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи - оленя - без ответа. Позже полосатый хищник вновь попал в объектив камеры с хрустом снега под массивными лапами.

Автоматическая лесная камера была установлена туристами под руководством профессионального гида в рекреационной зоне нацпарка, в долине реки Нарва. В результате она показала бурную жизнь лесных обитателей с конца осени и до начала декабря.