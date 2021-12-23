В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ из-за возгорания электропроводки и задымления отключены четыре котла. Решением главы Республики Бурятия в городе введен режим ЧС.

"Начаты ремонтные работы. В части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. В четверг приостановлена работа детских садов и школ", - уточнили в пресс-службе правительства РБ.

В ПАО "ТГК-14", которой принадлежит ТЭЦ-1, сообщили, что 23 декабря в 3:27 утра на теплоэлектроцентрали произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке, что привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов.

"Силами МЧС возгорание ликвидировано, идут восстановительные работы. Для поддержания режима в системе теплоснабжения города специалисты ПАО "ТГК-14" переводят тепловую нагрузку на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. На ТЭЦ-2 включено дополнительно насосное оборудование. На ТЭЦ-1 подали электропитание на мазутные насосы. Специалисты готовятся к растопке котлоагрегата №2", - сообщила пресс-служба энергокомпании.

Пока на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 работают котлоагрегаты №1 и 5, турбогенераторы №1 и 3. Параметры теплоснабжения снижены, циркуляция по тепломагистралям осуществляется.Температура теплоносителя 70 градусов.

Ночью и утром в Улан-Удэ было минус 29 градусов.