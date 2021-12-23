За сутки в России подтверждено 25 667 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 12:43
СМИ: В ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука 12:29
В Минске планируется подготовить 28 проектов новых законов 12:14
В Подмосковье резко подешевеет загородная недвижимость 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 3062 новых случая COVID-19 12:01
Лукашенко полагает, что система управления в стране может быть отстроена заново 11:59
Жители коммуналок в Подмосковье при реновации получат по отдельной квартире 11:50
Первые пассажиры проехали на фирменном поезде "Мои документы" 11:45
Москва и Петербург выбыли из топ-10 городов мира по росту цен на жилье 11:42
В России построили завод боевых беспилотников 11:15
США обнаружили пособников террористов в Бразилии 11:07
Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра 11:00
Сбербанк снизил первый взнос по ряду ипотечных программ 10:49
Новые правила въезда грузовиков в столицу заработают с 1 января 2022 года 10:48
В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака 10:34
Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае посетили более 350 тысяч человек 10:17
Минэнерго пояснило новые правила расчета тарифов на свет для населения 10:15
Минприроды назвало города с самым грязным воздухом 10:14
Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний" 10:04
ВСУ впервые провели в Донбассе стрельбы с использованием комплексов Javelin 09:44
Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 11:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 667 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В 85 субъектах России за последние сутки подтверждено 25 667 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3062
  • 2 Санкт-Петербург 2198
  • 3 Московская область 959
  • 4 Красноярский край 601
  • 5 Пермский край 593
  • 6 Свердловская область 584
  • 7 Иркутская область 561
  • 8 Челябинская область 560
  • 9 Самарская область 559
  • 10 Краснодарский край 540
  • 11 Ростовская область 521
  • 12 Алтайский край 484
  • 13 Хабаровский край 462
  • 14 Омская область 456
  • 15 Приморский край 452
  • 16 Ставропольский край 439
  • 17 Республика Башкортостан 432
  • 18 Воронежская область 421
  • 19 Нижегородская область 414
  • 20 Новосибирская область 372
  • 21 Ленинградская область 353
  • 22 Кемеровская область 349
  • 23 Саратовская область 335
  • 24 Волгоградская область 331
  • 25 Тверская область 317
  • 26 Пензенская область 306
  • 27 Вологодская область 298
  • 28 Тюменская область 293
  • 29 Ульяновская область 287
  • 30 Архангельская область 281
  • 31 Владимирская область 271
  • 32 Липецкая область 268
  • 33 Ярославская область 259
  • 34 Амурская область 251
  • 35 Забайкальский край 240
  • 36 Белгородская область 239
  • 37 Астраханская область 233
  • 38 Тульская область 230
  • 39 Смоленская область 225
  • 40 Кировская область 219
  • 41 Брянская область 217
  • 42 Республика Коми 208
  • 43 Тамбовская область 204
  • 44 Республика Бурятия 203
  • 45 Орловская область 202
  • 46 Калужская область 198
  • 47 Республика Карелия 197
  • 48 Калининградская область 190
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 190
  • 50 Оренбургская область 188
  • 51 Ивановская область 187
  • 52 Рязанская область 171
  • 53 Мурманская область 167
  • 54 Курганская область 166
  • 55 Псковская область 162
  • 56 Курская область 160
  • 57 Новгородская область 159
  • 58 Томская область 159
  • 59 Республика Саха (Якутия) 150
  • 60 Сахалинская область 148
  • 61 Республика Крым 147
  • 62 Республика Дагестан 139
  • 63 Республика Хакасия 116
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
  • 65 Республика Мордовия 99
  • 66 Республика Татарстан 99
  • 67 Костромская область 94
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 94
  • 69 Республика Адыгея 92
  • 70 Республика Чувашия 92
  • 71 Республика Ингушетия 79
  • 72 Удмуртская Республика 78
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 77
  • 74 Чеченская Республика 75
  • 75 Севастополь 74
  • 76 Республика Марий Эл 74
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 68
  • 78 Камчатский край 40
  • 79 Республика Алтай 34
  • 80 Еврейская автономная область 30
  • 81 Магаданская область 21
  • 82 Республика Калмыкия 21
  • 83 Республика Тыва 20
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 318 650 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,06%
  • 2. Республика Тыва 0,06%
  • 3. Удмуртская Республика 0,1%
За последние сутки подтверждено 1 002 смерти
  1. Москва 77
  2. Санкт-Петербург 55
  3. Московская область 53
  4. Красноярский край 38
  5. Воронежская область 31
  6. Свердловская область 29
  7. Челябинская область 28
  8. Ростовская область 27
  9. Ставропольский край 27
  10. Республика Крым 25
  11. Алтайский край 25
  12. Краснодарский край 23
  13. Волгоградская область 23
  14. Нижегородская область 22
  15. Иркутская область 22
  16. Республика Башкортостан 21
  17. Пермский край 21
  18. Брянская область 20
  19. Республика Чувашия 19
  20. Самарская область 19
  21. Ивановская область 16
  22. Новосибирская область 16
  23. Липецкая область 14
  24. Тюменская область 14
  25. Тверская область 13
  26. Вологодская область 13
  27. Рязанская область 12
  28. Тамбовская область 12
  29. Ярославская область 12
  30. Тульская область 11
  31. Оренбургская область 11
  32. Саратовская область 11
  33. Республика Хакасия 11
  34. Пензенская область 10
  35. Ульяновская область 10
  36. Мурманская область 9
  37. Астраханская область 9
  38. Ханты-Мансийский автономный округ 9
  39. Омская область 9
  40. Псковская область 8
  41. Республика Северная Осетия - Алания 8
  42. Курская область 7
  43. Орловская область 7
  44. Смоленская область 7
  45. Республика Дагестан 7
  46. Забайкальский край 7
  47. Приморский край 7
  48. Белгородская область 6
  49. Владимирская область 6
  50. Республика Татарстан 6
  51. Республика Бурятия 6
  52. Хабаровский край 6
  53. Республика Карелия 5
  54. Ленинградская область 5
  55. Курганская область 5
  56. Кемеровская область 5
  57. Амурская область 5
  58. Еврейская автономная область 5
  59. Калужская область 4
  60. Костромская область 4
  61. Республика Коми 4
  62. Республика Адыгея 4
  63. Республика Мордовия 4
  64. Кировская область 4
  65. Республика Саха (Якутия) 4
  66. Сахалинская область 4
  67. Калининградская область 3
  68. Севастополь 3
  69. Республика Ингушетия 3
  70. Чеченская Республика 3
  71. Новгородская область 2
  72. Удмуртская Республика 2
  73. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  74. Республика Алтай 2
  75. Магаданская область 2
  76. Архангельская область 1
  77. Ненецкий автономный округ 1
  78. Карачаево-Черкесская Республика 1

За весь период по России умерло 301 271 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 41 645 человек
  1. Москва 3292
  2. Санкт-Петербург 2633
  3. Московская область 2062
  4. Воронежская область 1159
  5. Челябинская область 1026
  6. Самарская область 1023
  7. Ростовская область 1004
  8. Омская область 991
  9. Нижегородская область 974
  10. Иркутская область 859
  11. Ставропольский край 847
  12. Краснодарский край 846
  13. Тюменская область 822
  14. Пермский край 791
  15. Алтайский край 753
  16. Орловская область 721
  17. Белгородская область 687
  18. Новгородская область 657
  19. Волгоградская область 647
  20. Ярославская область 643
  21. Курская область 623
  22. Красноярский край 623
  23. Костромская область 621
  24. Курганская область 616
  25. Владимирская область 589
  26. Пензенская область 586
  27. Республика Хакасия 582
  28. Смоленская область 568
  29. Хабаровский край 563
  30. Ленинградская область 541
  31. Саратовская область 532
  32. Псковская область 519
  33. Забайкальский край 504
  34. Ивановская область 502
  35. Приморский край 497
  36. Свердловская область 474
  37. Амурская область 467
  38. Липецкая область 464
  39. Республика Коми 453
  40. Республика Башкортостан 451
  41. Рязанская область 368
  42. Томская область 366
  43. Новосибирская область 361
  44. Астраханская область 356
  45. Вологодская область 351
  46. Оренбургская область 351
  47. Тверская область 329
  48. Республика Марий Эл 328
  49. Брянская область 319
  50. Республика Саха (Якутия) 297
  51. Севастополь 294
  52. Республика Бурятия 291
  53. Кемеровская область 271
  54. Мурманская область 244
  55. Архангельская область 231
  56. Кировская область 215
  57. Тульская область 210
  58. Республика Карелия 209
  59. Калининградская область 200
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ 199
  61. Тамбовская область 198
  62. Республика Татарстан 197
  63. Ханты-Мансийский автономный округ 192
  64. Республика Крым 191
  65. Сахалинская область 168
  66. Удмуртская Республика 164
  67. Республика Мордовия 160
  68. Республика Тыва 155
  69. Калужская область 130
  70. Ульяновская область 125
  71. Республика Северная Осетия - Алания 122
  72. Республика Адыгея 112
  73. Республика Дагестан 108
  74. Республика Ингушетия 101
  75. Карачаево-Черкесская Республика 92
  76. Чеченская Республика 79
  77. Республика Чувашия 71
  78. Кабардино-Балкарская Республика 67
  79. Еврейская автономная область 61
  80. Камчатский край 53
  81. Республика Алтай 31
  82. Магаданская область 30
  83. Республика Калмыкия 17
  84. Ненецкий автономный округ 14
  85. Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 139 166.

Мурашко: Полностью привиты от коронавируса более 70 млн россиян
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин: Экономика России восстановилась гораздо быстрее
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год