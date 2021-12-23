За сутки в России подтверждено 25 667 случаев COVID-19 в 85 регионах

В 85 субъектах России за последние сутки подтверждено 25 667 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3062

2 Санкт-Петербург 2198

3 Московская область 959

4 Красноярский край 601

5 Пермский край 593

6 Свердловская область 584

7 Иркутская область 561

8 Челябинская область 560

9 Самарская область 559

10 Краснодарский край 540

11 Ростовская область 521

12 Алтайский край 484

13 Хабаровский край 462

14 Омская область 456

15 Приморский край 452

16 Ставропольский край 439

17 Республика Башкортостан 432

18 Воронежская область 421

19 Нижегородская область 414

20 Новосибирская область 372

21 Ленинградская область 353

22 Кемеровская область 349

23 Саратовская область 335

24 Волгоградская область 331

25 Тверская область 317

26 Пензенская область 306

27 Вологодская область 298

28 Тюменская область 293

29 Ульяновская область 287

30 Архангельская область 281

31 Владимирская область 271

32 Липецкая область 268

33 Ярославская область 259

34 Амурская область 251

35 Забайкальский край 240

36 Белгородская область 239

37 Астраханская область 233

38 Тульская область 230

39 Смоленская область 225

40 Кировская область 219

41 Брянская область 217

42 Республика Коми 208

43 Тамбовская область 204

44 Республика Бурятия 203

45 Орловская область 202

46 Калужская область 198

47 Республика Карелия 197

48 Калининградская область 190

49 Ханты-Мансийский автономный округ 190

50 Оренбургская область 188

51 Ивановская область 187

52 Рязанская область 171

53 Мурманская область 167

54 Курганская область 166

55 Псковская область 162

56 Курская область 160

57 Новгородская область 159

58 Томская область 159

59 Республика Саха (Якутия) 150

60 Сахалинская область 148

61 Республика Крым 147

62 Республика Дагестан 139

63 Республика Хакасия 116

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 110

65 Республика Мордовия 99

66 Республика Татарстан 99

67 Костромская область 94

68 Кабардино-Балкарская Республика 94

69 Республика Адыгея 92

70 Республика Чувашия 92

71 Республика Ингушетия 79

72 Удмуртская Республика 78

73 Республика Северная Осетия-Алания 77

74 Чеченская Республика 75

75 Севастополь 74

76 Республика Марий Эл 74

77 Карачаево-Черкесская Республика 68

78 Камчатский край 40

79 Республика Алтай 34

80 Еврейская автономная область 30

81 Магаданская область 21

82 Республика Калмыкия 21

83 Республика Тыва 20

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 318 650 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,06%

2. Республика Тыва 0,06%

3. Удмуртская Республика 0,1% За последние сутки подтверждено 1 002 смерти Москва 77 Санкт-Петербург 55 Московская область 53 Красноярский край 38 Воронежская область 31 Свердловская область 29 Челябинская область 28 Ростовская область 27 Ставропольский край 27 Республика Крым 25 Алтайский край 25 Краснодарский край 23 Волгоградская область 23 Нижегородская область 22 Иркутская область 22 Республика Башкортостан 21 Пермский край 21 Брянская область 20 Республика Чувашия 19 Самарская область 19 Ивановская область 16 Новосибирская область 16 Липецкая область 14 Тюменская область 14 Тверская область 13 Вологодская область 13 Рязанская область 12 Тамбовская область 12 Ярославская область 12 Тульская область 11 Оренбургская область 11 Саратовская область 11 Республика Хакасия 11 Пензенская область 10 Ульяновская область 10 Мурманская область 9 Астраханская область 9 Ханты-Мансийский автономный округ 9 Омская область 9 Псковская область 8 Республика Северная Осетия - Алания 8 Курская область 7 Орловская область 7 Смоленская область 7 Республика Дагестан 7 Забайкальский край 7 Приморский край 7 Белгородская область 6 Владимирская область 6 Республика Татарстан 6 Республика Бурятия 6 Хабаровский край 6 Республика Карелия 5 Ленинградская область 5 Курганская область 5 Кемеровская область 5 Амурская область 5 Еврейская автономная область 5 Калужская область 4 Костромская область 4 Республика Коми 4 Республика Адыгея 4 Республика Мордовия 4 Кировская область 4 Республика Саха (Якутия) 4 Сахалинская область 4 Калининградская область 3 Севастополь 3 Республика Ингушетия 3 Чеченская Республика 3 Новгородская область 2 Удмуртская Республика 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Республика Алтай 2 Магаданская область 2 Архангельская область 1 Ненецкий автономный округ 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 За весь период по России умерло 301 271 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 41 645 человек Москва 3292 Санкт-Петербург 2633 Московская область 2062 Воронежская область 1159 Челябинская область 1026 Самарская область 1023 Ростовская область 1004 Омская область 991 Нижегородская область 974 Иркутская область 859 Ставропольский край 847 Краснодарский край 846 Тюменская область 822 Пермский край 791 Алтайский край 753 Орловская область 721 Белгородская область 687 Новгородская область 657 Волгоградская область 647 Ярославская область 643 Курская область 623 Красноярский край 623 Костромская область 621 Курганская область 616 Владимирская область 589 Пензенская область 586 Республика Хакасия 582 Смоленская область 568 Хабаровский край 563 Ленинградская область 541 Саратовская область 532 Псковская область 519 Забайкальский край 504 Ивановская область 502 Приморский край 497 Свердловская область 474 Амурская область 467 Липецкая область 464 Республика Коми 453 Республика Башкортостан 451 Рязанская область 368 Томская область 366 Новосибирская область 361 Астраханская область 356 Вологодская область 351 Оренбургская область 351 Тверская область 329 Республика Марий Эл 328 Брянская область 319 Республика Саха (Якутия) 297 Севастополь 294 Республика Бурятия 291 Кемеровская область 271 Мурманская область 244 Архангельская область 231 Кировская область 215 Тульская область 210 Республика Карелия 209 Калининградская область 200 Ямало-Ненецкий автономный округ 199 Тамбовская область 198 Республика Татарстан 197 Ханты-Мансийский автономный округ 192 Республика Крым 191 Сахалинская область 168 Удмуртская Республика 164 Республика Мордовия 160 Республика Тыва 155 Калужская область 130 Ульяновская область 125 Республика Северная Осетия - Алания 122 Республика Адыгея 112 Республика Дагестан 108 Республика Ингушетия 101 Карачаево-Черкесская Республика 92 Чеченская Республика 79 Республика Чувашия 71 Кабардино-Балкарская Республика 67 Еврейская автономная область 61 Камчатский край 53 Республика Алтай 31 Магаданская область 30 Республика Калмыкия 17 Ненецкий автономный округ 14 Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 139 166. Мурашко: Полностью привиты от коронавируса более 70 млн россиян