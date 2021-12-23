За сутки в России подтверждено 25 667 случаев COVID-19 в 85 регионах

В 85 субъектах России за последние сутки подтверждено 25 667 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3062
- 2 Санкт-Петербург 2198
- 3 Московская область 959
- 4 Красноярский край 601
- 5 Пермский край 593
- 6 Свердловская область 584
- 7 Иркутская область 561
- 8 Челябинская область 560
- 9 Самарская область 559
- 10 Краснодарский край 540
- 11 Ростовская область 521
- 12 Алтайский край 484
- 13 Хабаровский край 462
- 14 Омская область 456
- 15 Приморский край 452
- 16 Ставропольский край 439
- 17 Республика Башкортостан 432
- 18 Воронежская область 421
- 19 Нижегородская область 414
- 20 Новосибирская область 372
- 21 Ленинградская область 353
- 22 Кемеровская область 349
- 23 Саратовская область 335
- 24 Волгоградская область 331
- 25 Тверская область 317
- 26 Пензенская область 306
- 27 Вологодская область 298
- 28 Тюменская область 293
- 29 Ульяновская область 287
- 30 Архангельская область 281
- 31 Владимирская область 271
- 32 Липецкая область 268
- 33 Ярославская область 259
- 34 Амурская область 251
- 35 Забайкальский край 240
- 36 Белгородская область 239
- 37 Астраханская область 233
- 38 Тульская область 230
- 39 Смоленская область 225
- 40 Кировская область 219
- 41 Брянская область 217
- 42 Республика Коми 208
- 43 Тамбовская область 204
- 44 Республика Бурятия 203
- 45 Орловская область 202
- 46 Калужская область 198
- 47 Республика Карелия 197
- 48 Калининградская область 190
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 190
- 50 Оренбургская область 188
- 51 Ивановская область 187
- 52 Рязанская область 171
- 53 Мурманская область 167
- 54 Курганская область 166
- 55 Псковская область 162
- 56 Курская область 160
- 57 Новгородская область 159
- 58 Томская область 159
- 59 Республика Саха (Якутия) 150
- 60 Сахалинская область 148
- 61 Республика Крым 147
- 62 Республика Дагестан 139
- 63 Республика Хакасия 116
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
- 65 Республика Мордовия 99
- 66 Республика Татарстан 99
- 67 Костромская область 94
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 94
- 69 Республика Адыгея 92
- 70 Республика Чувашия 92
- 71 Республика Ингушетия 79
- 72 Удмуртская Республика 78
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 77
- 74 Чеченская Республика 75
- 75 Севастополь 74
- 76 Республика Марий Эл 74
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 68
- 78 Камчатский край 40
- 79 Республика Алтай 34
- 80 Еврейская автономная область 30
- 81 Магаданская область 21
- 82 Республика Калмыкия 21
- 83 Республика Тыва 20
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 318 650 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,06%
- 2. Республика Тыва 0,06%
- 3. Удмуртская Республика 0,1%
За последние сутки подтверждено 1 002 смерти
- Москва 77
- Санкт-Петербург 55
- Московская область 53
- Красноярский край 38
- Воронежская область 31
- Свердловская область 29
- Челябинская область 28
- Ростовская область 27
- Ставропольский край 27
- Республика Крым 25
- Алтайский край 25
- Краснодарский край 23
- Волгоградская область 23
- Нижегородская область 22
- Иркутская область 22
- Республика Башкортостан 21
- Пермский край 21
- Брянская область 20
- Республика Чувашия 19
- Самарская область 19
- Ивановская область 16
- Новосибирская область 16
- Липецкая область 14
- Тюменская область 14
- Тверская область 13
- Вологодская область 13
- Рязанская область 12
- Тамбовская область 12
- Ярославская область 12
- Тульская область 11
- Оренбургская область 11
- Саратовская область 11
- Республика Хакасия 11
- Пензенская область 10
- Ульяновская область 10
- Мурманская область 9
- Астраханская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Омская область 9
- Псковская область 8
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Курская область 7
- Орловская область 7
- Смоленская область 7
- Республика Дагестан 7
- Забайкальский край 7
- Приморский край 7
- Белгородская область 6
- Владимирская область 6
- Республика Татарстан 6
- Республика Бурятия 6
- Хабаровский край 6
- Республика Карелия 5
- Ленинградская область 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Амурская область 5
- Еврейская автономная область 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Республика Коми 4
- Республика Адыгея 4
- Республика Мордовия 4
- Кировская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Сахалинская область 4
- Калининградская область 3
- Севастополь 3
- Республика Ингушетия 3
- Чеченская Республика 3
- Новгородская область 2
- Удмуртская Республика 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 2
- Архангельская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
За весь период по России умерло 301 271 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 41 645 человек
- Москва 3292
- Санкт-Петербург 2633
- Московская область 2062
- Воронежская область 1159
- Челябинская область 1026
- Самарская область 1023
- Ростовская область 1004
- Омская область 991
- Нижегородская область 974
- Иркутская область 859
- Ставропольский край 847
- Краснодарский край 846
- Тюменская область 822
- Пермский край 791
- Алтайский край 753
- Орловская область 721
- Белгородская область 687
- Новгородская область 657
- Волгоградская область 647
- Ярославская область 643
- Курская область 623
- Красноярский край 623
- Костромская область 621
- Курганская область 616
- Владимирская область 589
- Пензенская область 586
- Республика Хакасия 582
- Смоленская область 568
- Хабаровский край 563
- Ленинградская область 541
- Саратовская область 532
- Псковская область 519
- Забайкальский край 504
- Ивановская область 502
- Приморский край 497
- Свердловская область 474
- Амурская область 467
- Липецкая область 464
- Республика Коми 453
- Республика Башкортостан 451
- Рязанская область 368
- Томская область 366
- Новосибирская область 361
- Астраханская область 356
- Вологодская область 351
- Оренбургская область 351
- Тверская область 329
- Республика Марий Эл 328
- Брянская область 319
- Республика Саха (Якутия) 297
- Севастополь 294
- Республика Бурятия 291
- Кемеровская область 271
- Мурманская область 244
- Архангельская область 231
- Кировская область 215
- Тульская область 210
- Республика Карелия 209
- Калининградская область 200
- Ямало-Ненецкий автономный округ 199
- Тамбовская область 198
- Республика Татарстан 197
- Ханты-Мансийский автономный округ 192
- Республика Крым 191
- Сахалинская область 168
- Удмуртская Республика 164
- Республика Мордовия 160
- Республика Тыва 155
- Калужская область 130
- Ульяновская область 125
- Республика Северная Осетия - Алания 122
- Республика Адыгея 112
- Республика Дагестан 108
- Республика Ингушетия 101
- Карачаево-Черкесская Республика 92
- Чеченская Республика 79
- Республика Чувашия 71
- Кабардино-Балкарская Республика 67
- Еврейская автономная область 61
- Камчатский край 53
- Республика Алтай 31
- Магаданская область 30
- Республика Калмыкия 17
- Ненецкий автономный округ 14
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 139 166.