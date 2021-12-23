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23.12.2021 19:00
Рубрика: Общество

Жители Улан-Удэ остались без горячей воды в лютые морозы

Текст: Инесса Доценко ("Российская газета", ДФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Аномальные температуры установились на Дальнем Востоке: в среднем на семь градусов ниже нормы. Огромный макрорегион с разными климатическими зонами практически весь, от севера до юга, сковало холодом. Зоной риска в такое время можно считать все: объекты ЖКХ, дороги, электросети, аэропорты... В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке. Пожар привел к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. В восстановительных работах задействовано порядка 100 человек.

- Привлечены все специалисты, которые необходимы для скорейшей ликвидации этой аварии. Но в любом случае ограничение подачи тепла будет, - сразу предупредил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, обратившийся к жителям города с просьбой не отводить детей в детский сад (школьники в Улан-Удэ находятся на дистанционном обучении уже с 14 декабря).

Фото: Зорикто Дагбаев/ТАСС
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня

В городе введен режим ЧС. По факту аварии организовала проверку прокуратура Бурятии. Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса). По версии следствия возгорание в кабельном отсеке произошло из-за нарушения требований безопасности, в результате чего причинен крупный ущерб свыше миллиона рублей. Как уточнил мэр столицы республики Игорь Шутенков, под угрозой отключения теплоснабжения находятся более тысячи домов. На случай неблагоприятного сценария для людей подготовили временные пункты размещения на базе гостиниц. Особого внимания требуют больницы.

- Пациенты, которые идут на выздоровление, будут обследованы с возможностью выписки для лечения в домашних условиях или для перевода в другие медучреждения. Тяжелые больные сегодня перевозятся в другие больницы для оказания медпомощи, - доложил заместителю главы МЧС РФ Виктору Яцуценко зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Специалисты делают все возможное.

- Были остановлены котлы, сейчас два котла и две турбины работают, поддерживают циркуляцию во всех трассах, но постепенно температура в квартирах будет снижаться, - сказал Шутенков.

И это станет очень серьезной проблемой: в Бурятии усиливаются морозы. В большинстве районов среднесуточные температуры в ближайшее время будут на 6-13 градусов ниже средних значений. В Улан-Удэ ночью столбик термометра уже опускался до минус 29 градусов, дальше синоптики обещают минус 33, а в районах республики - до минус 46.

К вечеру четверга без горячей воды в Улан-Удэ оставались 1328 многоквартирных жилых домов. В двух было отключено отопление, но затем теплообеспечение удалось восстановить.

В Якутии практически во всех районах ночью фиксируется минус 54-59 градусов, днем - до 45 градусов мороза и ниже. Фото: Мария Васильева

Власти призывают людей регулировать эксплуатацию электроприборов, и по возможности не подключать дополнительные. Нагрузка на электросети в Железнодорожном районе уже выросла на 30 процентов.

В Якутии - другом дальневосточном регионе - практически во всех районах ночью фиксируется минус 54-59 градусов. Днем более чем в 20 пунктах наблюдения Якутского гидрометцентра зарегистрирована температура 45 градусов мороза и ниже. Первенство за Оймяконским районом: в селе Оймякон (тот самый Полюс холода!) термометр упорно показывает минус 55 градусов. Но и это не предел. В селе Ючюгей - 60 градусов мороза. Все ученики района отправлены на дистанционное обучение. Кстати, в Якутске очные занятия также отменены для школьников 1-8-х классов вне зависимости от смены. А вот к выходным в северной республике, как обещают синоптики, потеплеет на целых пять - семь градусов. Ночная температура в центральных районах может стать ближе к норме и будет опускаться лишь до минус 43-48.

В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Пожар привел к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов 

В Хабаровском крае вчера температура держалась в диапазоне от минус 24 до минус 26 градусов в дневное время, а ночью снижалась до минус 32. При 71-процентной влажности воздуха комфортной такую погоду не назовешь.

В Еврейской автономной области морозы до минус 36-38, а местами минус 40 градусов будут стоять до 27 декабря. В регионе объявили штормовое предупреждение. В столице ЕАО следят, чтобы не возникло сбоев с подачей тепла горожанам, пока запасов угля достаточно. Для учеников начальных классов, которые живут в отдаленных районах Биробиджана, 23 и 24 декабря отменили уроки.

Школьные занятия отменены, но веселье отменить невозможно. Фото: Мария Васильева
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