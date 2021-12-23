Более 56 тысячам жителей Ульяновской области повысили зарплату

Комиссии по росту зарплат в органах власти и муниципальных образованиях Ульяновской области подводят итоги работы в 2021 году. Соглашения по росту заработных плат между областной властью и работодателями коснулись более 56 тысяч жителей Ульяновской области

Как доложил на штабе по развитию региона и.о. министра экономического развития и промышленности Николай Зонтов, за три месяца работы комиссиями заключено с работодателями 1639 соглашений о поэтапном повышении зарплат сотрудников. Только за прошедшую неделю к процессу присоединились 138 новых участников. Среди них - ООО "Научно-производственное объединение Димитровградский инструментальный завод", ООО "Автопартнёр", ООО "Триада", ООО "Интертехстрой", ООО "Агрофирма "Айнетдинов", ООО "РИЦ - Димитровград", ООО "Кузоватовское ДРСУ", ООО Мясокомбинат "Звениговский". После встречи Губернатора Алексея Русских с руководством АО "Альфа-банк" подписано соглашение и в отношение 1,5 тысячи сотрудников организации, работающих на территории Ульяновской области.

- Более 56 тысяч жителей региона должны ощутить повышение оплаты своего труда уже в этом году. При этом нужно помнить, что наша задача - охватить всех трудящихся Ульяновской области, поэтому работу по повышению отплаты труда продолжаем, - резюмировал Алексей Русских.

Среди муниципальных образований самое большое количество соглашений подписано в городе Ульяновске (165), Сурском (85), Ульяновском (83), Барышском (70), Кузоватовском (63) и Павловском (55) районах.

- По имеющимся данным налоговой службы треть предприятий, заключивших соглашения, за этот год уже повысили зарплаты выше, чем на 15%. При этом в компаниях ФНПЦ АО "НПО "Марс", ООО "АИС Город", ООО "ПК Мостената", АО "Спектр-Авиа", а также "Немак Рус" средние заработные платы в результате повышения превысили среднероссийский уровень, - отметил Николай Зонтов.

Общее количество работников на предприятиях, которые решили поднять заработную плату, составляет 56 562 человека, или 10,7% от занятых в экономике региона. Это отрасли промышленности, ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, транспорта и дорожной сферы, образования, здравоохранения и финансов и ряда других сфер экономики.

В целом консолидированный бюджет получил за январь-ноябрь 2021 года на 13% больше поступлений по налогу на доходы физических лиц, основу которого составляют отчисления от заработных плат жителей региона. Больше всего за 11 месяцев поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в таких отраслях, как информационные технологии (на 37,6%), лесная отрасль и деревообработка (на 17,6%) и строительство (на 15,4%).