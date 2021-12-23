Геопарк "Янган-Тау" получил сертификат о включении в сеть ЮНЕСКО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на юбилейном общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященном 75-летию Организации. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Документ о включении первого в Башкирии геопарка "Янган-Тау" в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО главе РБ Радию Хабирову на юбилейном общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО вручил министр иностранных дел Сергей Лавров.

- Сам статус мы получили в 2020 году, из-за ковида сертификаты не вручили раньше, - написал в своем аккаунте в "ВКонтакте" Радий Хабиров. - Это итог большой работы энтузиастов - ученых республики во главе с профессором Ларисой Белан и директором санатория "Янган-Тау" Альфредом Акбашевым.

Как отметил глава республики, инфраструктура геопарка будет развиваться. В ближайшие два года там построят геологический музейный комплекс "Мечетлино" и историко-культурный комплекс "Земля Салавата" - в память о национальном герое Салавате Юлаеве.

Следующим башкирским геопарком, претендующим на вхождение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в числе 16 конкурентов, станет "Торатау". В ближайшие два года на этой территории появятся новые туристические объекты - этнокомплекс и экологическая тропа, которая позволит комфортно подниматься на вершину живописного шихана Торатау. Начнется строительство капитального визит-центра. В 2022 году в геопарке ждут экспертов ЮНЕСКО.

Также готовится заявка на включение в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации "Природный объект" природно-геологического памятника "Башкирские шиханы: Торатау, Юрактау и Куштау".