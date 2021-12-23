При пожаре в центре Нижнего Новгорода погиб человек

В Нижнем Новгороде во время пожара в центре города на улице Большая Покровская погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Сигнал о возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме поступил в 16.44. В 19.18 пожар на площади в 600 квадратных метров локализовали.

По данным спасательной службы, из здания эвакуировали четырех человека. Погиб пожилой мужчина. Пострадала женщина, она отравилась продуктами горения и была госпитализирована.

Проверку по факту пожара начала прокуратура Нижегородского района. По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже здания. Дом был частично расселён.