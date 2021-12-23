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23.12.2021 20:25
Рубрика: Происшествия

При пожаре в центре Нижнего Новгорода погиб человек

Текст: Оксана Ильина
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде во время пожара в центре города на улице Большая Покровская погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В Новороссийске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали более 80 жителей

Сигнал о возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме поступил в 16.44. В 19.18 пожар на площади в 600 квадратных метров локализовали.

По данным спасательной службы, из здания эвакуировали четырех человека. Погиб пожилой мужчина. Пострадала женщина, она отравилась продуктами горения и была госпитализирована.

Проверку по факту пожара начала прокуратура Нижегородского района. По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже здания. Дом был частично расселён.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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