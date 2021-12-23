Путин: Уфа в состоянии провести международные соревнования

В ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Уфы спросила, вероятно ли проведение чемпионата мира по хоккею в столице Башкирии, заметив, что республика славится своей командой "Салават Юлаев".

Владимир Путин отметил, что "Салават Юлаев" - отличная команда, однако чемпионат планируется провести в Санкт-Петербурге, где для него готовят сооружения. И он очень далеко от Уфы. Президент также подчеркнул, что решение о месте проведения чемпионата мира зависит не только от российских властей, но и от Международной федерации хоккея.

- Но Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высокого уровня. Мы подумаем об этом, - сказал Владимир Путин.