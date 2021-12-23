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23.12.2021 15:01
Рубрика: Власть

Путин: Важно поддерживать самобытную культуру народов России

Текст: Сергей Кирсанов

Поддержка самобытной культуры народов является чрезвычайно важной для многонациональной страны, заявил Владимир Путин в ответе журналисту издания из Марий Эл Анастасии Петровой.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В своем вопросе на ежегодной пресс-конференции главы государства девушка напомнила, что следующий год в России объявлен годом народного искусства.

- Как вы считаете, может стоит закон о народных промыслах дополнить какими-то мерами поддержки?, - спросила Петрова.

Владимир Путин согласился с тем, что существующих мер в этой сфере недостаточно.

- Марий Эл и другие республики уникальны по-своему. Я пометил для себя, что можно будет сделать дополнительно - мы постараемся сделать. Спасибо за вопрос, для нашей многонациональной страны это чрезвычайно важно - поддерживать самобытную культуру народов России, - сказал президент России.

Еще представительница Марий Эл озвучила проблему транспортной доступности республики. По ее словам, из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только в Москву. Для поездок в другие, соседние, регионы жители используют мобильные сервисы, где нередко встречаются мошенники.

- Поручу РЖД посмотреть на связанность этих территорий. Безусловно, РЖД работает на коммерческих началах, надо выяснить, какая будет загрузка и так далее. Но вы правы, если ничего не делать, ничего и не будет. Мы посмотрим. Надеюсь, получится, - заверил Путин.

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