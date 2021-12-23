Путин заявил о необходимости решать комплексные проблемы многодетных

Выделяемые регионам средства необходимо направлять так, чтобы решались комплексные многодетных семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из столицы Татарстана.

Редактор одного из казанских изданий Кирилл Шлыков затронул тему бесплатных земельных участков для семей с тремя и более детьми. По его словам, программа "многодетных поселков" работает, но средств на их развитие недостаточно.

Глава государства отметил, что эти потребности необходимо вписывать в реализацию проектов инфраструктурного развития.

- У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. У нас планы, которые позволят решить вопрос. Я поставлю вопрос перед правительством. 500 миллиардов, которые выделили на развитие инфраструктуры, их надо направить так, чтобы они решали комплексные проблемы многодетных семей, - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что на эти цели возможно также использовать средства национальных проектов и Фонда национального благосостояния.