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23.12.2021 14:46
Рубрика: Власть

Путин заявил о необходимости решать комплексные проблемы многодетных

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Выделяемые регионам средства необходимо направлять так, чтобы решались комплексные многодетных семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из столицы Татарстана.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Редактор одного из казанских изданий Кирилл Шлыков затронул тему бесплатных земельных участков для семей с тремя и более детьми. По его словам, программа "многодетных поселков" работает, но средств на их развитие недостаточно.

Глава государства отметил, что эти потребности необходимо вписывать в реализацию проектов инфраструктурного развития.

- У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. У нас планы, которые позволят решить вопрос. Я поставлю вопрос перед правительством. 500 миллиардов, которые выделили на развитие инфраструктуры, их надо направить так, чтобы они решали комплексные проблемы многодетных семей, - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что на эти цели возможно также использовать средства национальных проектов и Фонда национального благосостояния.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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