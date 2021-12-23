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23.12.2021 17:28
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области сын убил мать из-за желания жить самостоятельно

Текст: Антон Дерябин

В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве родной матери. Тело женщины было обнаружено во дворе дома в селе Илев, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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По версии следствия, 17 декабря 2021 года сын в ходе ссоры ударил мать кирпичом по голове, в результате чего она скончалась. Убитую 38-летнюю женщину он закопал во дворе.

Получив сигнал от родственников о пропаже женщины, сотрудники полиции опросили 20 декабря ее сына. Он давал путаные показания, а потом сознался в убийстве. Следователи считают, что убийство было совершено в ходе скандала, возникшего из-за желания молодого человека жить самостоятельно.

В отношении 18-летнего жителя Вознесенского района возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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