В Нижегородской области сын убил мать из-за желания жить самостоятельно

В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве родной матери. Тело женщины было обнаружено во дворе дома в селе Илев, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По версии следствия, 17 декабря 2021 года сын в ходе ссоры ударил мать кирпичом по голове, в результате чего она скончалась. Убитую 38-летнюю женщину он закопал во дворе.

Получив сигнал от родственников о пропаже женщины, сотрудники полиции опросили 20 декабря ее сына. Он давал путаные показания, а потом сознался в убийстве. Следователи считают, что убийство было совершено в ходе скандала, возникшего из-за желания молодого человека жить самостоятельно.

В отношении 18-летнего жителя Вознесенского района возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).