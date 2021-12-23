В Перми директора вуза осудили за поборы с преподавателей

Суд признал виновным директора Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта в совершении в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159).

Как пояснили в Уральской транспортной прокуратуре, судом установлено, что мужчина организовал незаконные поборы денежных средств, получаемых в качестве заработной платы, с подчиненных ему четырех преподавателей на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, подсудимый фиктивно трудоустроил в учебное учреждение на различные должности трех граждан, которые фактически не выполняли возложенные на них трудовые обязанности. При этом им начислялась заработная плата, которую директор присваивал себе. Тем самым он совершил хищение денежных средств филиала на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

Суд приговорил фигуранта к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.