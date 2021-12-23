В Перми директора вуза осудили за поборы с преподавателей

Новости

Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 12:43
СМИ: В ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука 12:29
В Минске планируется подготовить 28 проектов новых законов 12:14
В Подмосковье резко подешевеет загородная недвижимость 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 3062 новых случая COVID-19 12:01
Лукашенко полагает, что система управления в стране может быть отстроена заново 11:59
Жители коммуналок в Подмосковье при реновации получат по отдельной квартире 11:50
Первые пассажиры проехали на фирменном поезде "Мои документы" 11:45
Москва и Петербург выбыли из топ-10 городов мира по росту цен на жилье 11:42
В России построили завод боевых беспилотников 11:15
США обнаружили пособников террористов в Бразилии 11:07
Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра 11:00
Сбербанк снизил первый взнос по ряду ипотечных программ 10:49
Новые правила въезда грузовиков в столицу заработают с 1 января 2022 года 10:48
В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака 10:34
Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае посетили более 350 тысяч человек 10:17
Минэнерго пояснило новые правила расчета тарифов на свет для населения 10:15
Минприроды назвало города с самым грязным воздухом 10:14
Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний" 10:04
ВСУ впервые провели в Донбассе стрельбы с использованием комплексов Javelin 09:44
Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 12:12
Рубрика: Происшествия

В Перми директора вуза осудили за поборы с преподавателей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Суд признал виновным директора Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта в совершении в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159).

В Крыму экс-бухгалтера техникума осудили за хищение 11 млн у студентов

Как пояснили в Уральской транспортной прокуратуре, судом установлено, что мужчина организовал незаконные поборы денежных средств, получаемых в качестве заработной платы, с подчиненных ему четырех преподавателей на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, подсудимый фиктивно трудоустроил в учебное учреждение на различные должности трех граждан, которые фактически не выполняли возложенные на них трудовые обязанности. При этом им начислялась заработная плата, которую директор присваивал себе. Тем самым он совершил хищение денежных средств филиала на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

Суд приговорил фигуранта к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин: Экономика России восстановилась гораздо быстрее
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов