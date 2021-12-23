В Удмуртии начнут выпуск новых моделей промышленного электротранспорта

В Удмуртии запустят в серийное производство новые модификации электротранспорта. Опытно-конструкторские работы закончены, сейчас изделия проходят испытания, заявили на Сарапульском электрогенераторном заводе.

Выпуск планируют начать в 2022 году. Это будут электрокары для промышленности, логистических центров, жилищно-коммунального хозяйства. Такие машины смогут работать в сложных метеорологических условиях и на опасных производствах.

Первыми станут кары с электрическим усилителем руля, тележки с металлической кабиной, электрокары с манипулятором. Во втором полугодии начнется выпуск электрического тягача, способного буксировать грузы массой до 7 тонн, и электросамосвала. Кроме того, на заводе разработали электротележку грузоподъемностью в 5 тонн и электрокар с оборудованием для полива, пояснил технический директор АО "СЭГЗ" Алексей Смирнов.

Сегодня на СЭГЗ продолжается и модернизация серийных моделей. Так, один из самых востребованных электрокаров серии ЕТ получил подогреваемую металлическую кабину взамен пластиковой.

За счет новых моделей на предприятии планируют вдвое увеличить объем продаж электротранспорта со 150 до 300 миллионов рублей. "Это позволит увеличить и долю выручки от реализации гражданской продукции в общей структуре доходов предприятия", - сообщили на СЭГЗ.