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23.12.2021 14:30
Рубрика: Общество

В Ульяновской области в праздничные дни смягчат ограничения из-за COVID-19

Текст: Алексей Юхтанов

Губернатор Алексей Русских подписал изменения в региональный указ об антиковидных мерах: позволил барам и кинотеатрам работать ночью, отменил QR-коды при посещении торговых центров в любой день недели и открыл детские игровые комнаты. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

В Приамурье смягчили ограничения для общепита

- Улучшение эпидситуации позволяет нам ослабить ряд ограничений в Ульяновской области на период новогодних праздников. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом в нашем регионе по сравнению с октябрем сократилась в два раза. Этого удалось достичь благодаря ранее введенным жестким мерам. Все остальные ранее введенные ограничения и предусмотренные меры безопасности сохраняются. Берегите себя! - призвал глава региона.

Теперь в регионе в период с 24 декабря по 14 января снимаются ограничения по времени работы в заведениях общепита и кинотеатрах. Но в самих учреждениях продолжится соблюдение правил допуска посетителей и всех необходимых мер безопасности.

Запрет на работу с 23.00 до 6.00 часов снимается полностью для всех ресторанов, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений. Правда, у посетителей при этом должны быть ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или QR-код.

Не нужны справки и QR-коды для посещения торговых центров во все дни недели с 08.00 до 17.00 часов. До 24 декабря это можно было делать в промежутке от 08.00 до 15.00 по будням.

Разрешается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. К ним остаются жесткие требования: дезинфекция помещений, термометрия, заполняемость объекта из расчета 8 кв. м. на одного посетителя, наличие у сотрудников сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни.

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