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23.12.2021 15:08
Рубрика: Общество

Врач рассказал о связи обморожений с алкоголем

Текст: Валентина Зотикова

Почти 90 процентов обморожений пациенты получают в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил врач-травматолог, заведующий экстренным приемным отделением городской клинической больницы №4 Оренбурга Денис Макаров. Он также напомнил о том, что обтирать пострадавшие от мороза участки тела водкой опасно.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Врач рассказал, как можно согреться на морозе

- Ни в коем случае не растирайте поврежденное место ни горячей водой, ни водкой, никакими мазями. Это способствует дальнейшей травматизации мягких тканей, кожи, приводит к развитию тромбов, что усугубляет отморожение, - предостерег специалист.

Оказывая помощь таким пострадавшим, медики рекомендуют проводить постепенное согревание под действием собственного тепла.

- При поступлении пациентов с тяжелыми обморожениями мы используем так называемые термоизолирующие повязки. В уличных условиях это могут быть варежки, шарфы, теплые вещи, - посоветовал эксперт. - И, конечно, как можно быстрее необходимо доставить пострадавшего в теплое помещение, дать ему обильное теплое питье.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Аномальные морозы в России Проблема алкоголизма

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