"Ангарскцемент" увеличил объемы производства

В 2021 году спрос на цемент в Иркутской области достиг максимума за последние 20 лет. О том, как коллектив АО "Ангарскцемент" (управляющая компания - АО "ХК "Сибцем") справлялся с повышенными производственными нагрузками и какие задачи стоят в 2022-м, рассказал управляющий директор завода Владимир Афанасин.

С какими результатами "Ангарскцемент" завершает год?

Управляющий директор завода Владимир Афанасин. Фото: АО "Ангарскцемент"

Владимир Афанасин: В 2021-м мы работали весьма успешно - превысили прошлогодние объемы производства и реализации продукции примерно на 30 процентов. Согласно прогнозу, по итогам 12 месяцев выпустим 753 тысячи тонн цемента. В моем рейтинге важных событий года первое место занимает начавшаяся реконструкция цементных мельниц №№6 и 7 с установкой нового сепаратора. Реализация проекта позволит повысить производительность основного технологического оборудования и дополнительно стабилизировать состав продукции. Также к числу значимых достижений относится завершение крупных инвестпроектов, стартовавших в 2020 году. Среди них - техническое перевооружение системы электроснабжения цехов "Помол сырья и клинкера" и "Готовая продукция".

Вы возглавляли Ангарский цементно-горный комбинат в 2011-2016 годах, затем в течение пяти лет руководили цементным заводом в Красноярске. Каким увидели предприятие по возвращении?

ВА: "Ангарскцемент" был и остается динамично развивающимся предприятием. Производство активно модернизируется: обновляется оборудование, приобретается автотранспорт, планомерно реализуется масштабная программа по снижению воздействия на окружающую среду. Радует и выросшее за последние пять лет количество молодых специалистов в коллективе.

"Ангарскцемент" всегда отличался насыщенной корпоративной жизнью. Насколько нынешняя ситуация повлияла на социальную политику предприятия?

ВА: Конечно, ограничения существенно отразились на нашей программе мероприятий. От некоторых из них пришлось отказаться, но не ото всех. В частности, мы провели внутризаводскую спартакиаду, чтобы поддержать интерес коллектива к здоровому образу жизни. Помимо этого, нам удалось принять участие в мероприятиях холдинга "Сибирский цемент". Так, например, механики "Ангарскцемента" в очередной раз подтвердили свое лидерство, завоевав первое место на конкурсе предложений по улучшению работы оборудования. Корпоративный дух ангарских цементников всегда оставался на высоте. Уверен, с таким же настроем будем работать и дальше.

Фото: АО "Ангарскцемент"

Весной Ангарск отметил 70-летний юбилей. Как завод поздравил горожан?

ВА: Предприятие всегда активно участвует в жизни города, не только по праздникам. В этом году мы при поддержке холдинга "Сибирский цемент" содействовали установке памятника военным морякам-ангарчанам. Мрамор для монумента доставили из Слюдянки, с "Карьера Перевал" - сырьевой базы "Ангарскцемента". К слову, наш многолетний вклад в развитие муниципалитета был отмечен наградами: к 70-летию Ангарска и Дню строителя более 30 работников комбината получили юбилейные медали, почетные грамоты и благодарственные письма мэра города. В планах на 2022 год - возведение мемориала цементникам - участникам Великой Отечественной войны. Он будет установлен по просьбе последнего оставшегося в живых фронтовика из числа ветеранов - бывших работников комбината у входа в заводоуправление, на территории завода, доступной для горожан.

С какими планами встречаете 2022 год?

ВА: Мы рассчитываем на столь же высокий спрос на цемент, что и в 2021-м. Поэтому заранее готовим оборудование к предстоящему строительному сезону, чтобы по первому требованию рынка предоставить необходимый объем высококачественной продукции

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