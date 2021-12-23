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23.12.2021 12:07

Естественно, как рукопожатие

Благотворительность должна стать неотъемлемой частью жизни каждого
Текст: Екатерина Вострикова
Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
Сергей Скворцов, владелец и руководитель рынка "Знаменский", основатель девелоперского проекта Morgans Six, известен в Иркутске не только как предприниматель и общественный деятель, но и как меценат. Основанный им благотворительный фонд "Губерния" не один год помогает инвалидам, многодетным семьям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, - и адресно, и в рамках проектов.
Сергей Скворцов, владелец и руководитель рынка "Знаменский". Фото: Архив Сергея Скворцова Сергей Скворцов, владелец и руководитель рынка "Знаменский". Фото: Архив Сергея Скворцова
Сергей Скворцов, владелец и руководитель рынка "Знаменский". Фото: Архив Сергея Скворцова

- Я не разделяю мнение, что социальная ответственность бизнеса - это исключительно рабочие места и налоги, а с болеющими, инвалидами, сиротами и малоимущими пусть разбирается государство, - подчеркивает Сергей Скворцов. - История Иркутска - это летопись меценатства. Больницы, школы и приюты в городе строились на деньги купцов и промышленников, то есть на средства бизнеса. Трапезниковы - ремесленное училище. Медведниковы - сиропитательный дом. Базановы - первый в городе детский сад, Ивано-Матренинская больница. Практически все эти здания служат городу до сих пор. Да и в целом в России сильны были традиции соборности и взаимовыручки. Не только богатейшие люди жертвовали средства. Простые люди тоже собирали деньги на помощь сиротам и вдовам, на строительство больниц и церквей. Даже в деревнях погорельцам, например, помогали всем селом отстраиваться. Благодаря этому единству государство наше крепло, осваивало новые земли. Наша задача - сохранить и передать традицию помощи нашим детям и внукам.

Визитной карточкой благотворительного фонда "Губерния" стали образовательные проекты. Сначала это были мастерские, где люди с ограниченными возможностями учились делать сувениры. Сейчас фонд обучает программированию и SMM. Как подчеркивает предприниматель, важно, чтобы люди с инвалидностью могли получить не просто разовую помощь, а возможность зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно. Для этого нужны востребованные навыки и профессии, а сегодня это прежде всего то, что связано с интернетом. За счет фонда и личных средств Сергея Скворцова закупили компьютеры, пригласили преподавателей, связались с различными общественными организациями, которые поддерживают инвалидов. Спрос оказался настолько велик, что, помимо бесплатных курсов для льготных категорий граждан, сделали и платный набор для всех желающих - за весьма умеренную цену.

Кроме того, фонд вкладывает средства в мероприятия, цель которых - не только поддержать ту или иную социальную группу людей, но и привлечь внимание властей, общественности и бизнеса к особым потребностям тех, кто живет рядом. Таким стал проект "Доступный Байкал", призванный сделать путешествия доступными для маломобильных граждан. Пока за счет разработки маршрутов и активностей, которые могут осилить колясочники: переход по льду Байкала, посещение прибайкальских достопримечательностей. Весной, например, отправляли группу с сопровождающими в Бугульдейку, на знаменитый мраморный карьер. А в перспективе, надеется Сергей Скворцов, совместными усилиями это выльется в создание общей карты отелей, гостиниц, турбаз, архитектурно-этнографических территорий с адаптивными условиями пребывания всех категорий маломобильных граждан на Байкале.

- Мы работаем и с общественными объединениями, и с другими благотворительными организациями. Не отказываем никому, кто к нам обратился. Не так давно оплатили команде областного общества инвалидов проезд на чемпионат России по футболу для людей с ограниченными возможностями, где они заняли второе место. Традиционно собираем в школу ребятишек из многодетных и малоимущих семей. Делаем сладкие подарки к Новому году, ко Дню защиты детей. Оказываем помощь семьям с тяжелобольными людьми. Госпиталю ветеранов войн купили оборудование для приема пациентов с COVID-19, - перечисляет Сергей Скворцов.

Коронавирус, надо сказать, ощутимо отразился на работе фонда. С одной стороны, стало больше тех, кому требуется помощь и поддержка. С другой - теперь труднее найти предпринимателей, готовых поддержать финансово, вещами, продуктами, делами.

- Безусловно, у нас есть друзья и среди бизнеса, и среди неравнодушных граждан. Но если бы у фонда было больше финансовых партнеров, мы смогли бы реализовать множество полезных проектов. Например, открыть мастерскую для курсов кройки и шитья - сейчас немало мастериц шьют интересные вещи дома, продают их через социальные сети, и их работа пользуется спросом. А значит, и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, люди с ограниченными возможностями могли бы получить необходимые навыки и открыть свое дело. Например, столярную мастерскую - столярные изделия всегда востребованы, - убежден Сергей Скворцов.

Благотворительный фонд "Губерния" и его основатель призывают иркутян внести посильных вклад в поддержку тех, кому сегодня особенно нелегко - будь это финансовая помощь или помощь делом. Узнать о проектах фонда можно на его сайте и на странице в Инстаграм.

"Мы хотим, чтобы благотворительность в Иркутской области стала неотъемлемой и такой же естественной частью нашей жизни, как рукопожатие", - написано на странице фонда "Губерния".

Цитата

"Все прогрессивные идеи развития общества связаны с всеобщим процветанием. Я верю, что наша инициатива и неравнодушие способны сделать многое. И верю в то, что если тебе дан талант, даны способности к предпринимательству, если ты достиг успеха - нельзя проходить мимо тех, кто оказался менее удачлив, кто попал в непростую ситуацию", - резюмирует Сергей Скворцов.

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