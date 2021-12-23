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23.12.2021 18:02
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура потребовала решить проблему аварийной ТЭЦ в Яровом

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке из-за аварийной работы ТЭЦ в Яровом.

Если региональные чиновники не решат проблему отопления этого небольшого города, то их могут привлечь к уголовной ответственности.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Ситуация в Яровом вынудила нас обратить внимание на проблемы замерзающих горожан на федеральном уровне, - подчеркнул Дмитрий Демешин. - Уже возбуждено уголовно дело о халатности нерадивых муниципальных чиновников, которых, я убежден - нужно отстранить от занимаемых должностей. Но ответственность лежит и на министре промышленности и энергетики Алтайского края, поскольку его ведомство не подготовило никаких предложений по финансовому оздоровлению муниципального предприятия, обслуживающего ТЭЦ Ярового, и не контролировало подготовку станции к очередному отопительному сезону. В результате зимой люди страдают от перебоев с отоплением. Если их жизни и здоровью будет причинен вред, то дело о халатности откроем и на регионального министра, который должен был обеспечить своевременный ремонт и финансирование системы теплоснабжения города.

Напомним, что больше двух лет яровчане жили в режиме ЧС из-за постоянных перебоев в работе ветхой ТЭЦ. Его ввели 21 ноября 2019 года, когда в тридцатиградусные морозы станция встала из-за поломок котлов и плохого качества угля. А сняли режим ЧС 14 декабря 2021 года, переведя город в режим повышенной готовности. По словам Вячеслава Химочки, все это время ситуация с теплоснабжением Ярового находится под пристальным вниманием региональных властей.

- За два года отремонтированы все котлы и котлогенераторы ТЭЦ, - пояснил он. - С ноября 2019 года краевой бюджет направил более 580 миллионов рублей на закупку топлива, чтобы станция могла все свои средства тратить на ремонты. Однако в этом году при подготовке к зиме глава города Яровое и МУП ослабили контроль за работой ТЭЦ, что привело к очередной поломке котлов в начале ноября. Мы не раз вели переговоры с крупными российскими энергетическими компаниями, чтобы они на условиях концессии взяли Яровскую ТЭЦ на обслуживание. Но они отказываются, потому что не рентабельно. Будем готовить технико-экономическое обоснование с привлечением профильных проектных институтов. Оно будет готово к маю, после чего будем решать, что делать со станцией: реконструировать, либо строить новую котельную.

По мнению Дмитрия Демешина, за два года министерство промышленности и энергетики края уже должно было решить, строить новую котельную или реконструировать старую.

- Главный критерий эффективности работы муниципальных и региональных чиновников - это спокойствие жителей при прохождении отопительного сезона. Если у нас люди в Яровом замерзнут в этом году, если дети попадут в больницы - на региональных чиновников тоже будет заведено уголовное дело о халатности, - отметил заместитель генпрокурора.

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