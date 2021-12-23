Как изменится порядок расчета цен на электроэнергию

Правительство утвердило новый порядок расчета цен на электроэнергию: регионы смогут вводить дифференциацию тарифов для населения в зависимости от объемов потребления. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уверены, что гражданам опасаться нечего - тарифы не вырастут. Нововведение ограничит возможность пользоваться льготным электричеством для майнинга.

Майнинговая ферма - это один высокопроизводительный компьютер или несколько объединенных в одну сеть компьютеров, мощности которых используются для майнинга - добычи криптовалют. Такую ферму можно купить примерно за 1500 долл., а заработать на ней в сотни раз больше.

В минэнерго напомнили, что тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяются ФАС. Изменения в правила расчета дают главам регионов право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами, считают в ведомстве.

Сколько в России майнеров, неизвестно, но в 2021 году страна вышла на третье место в мире (11,23%) по майнингу самой популярной криптовалюты - биткойна. Есть оценка, что энергопотребление майнинговых ферм в стране скоро превысит 1% от всех мощностей генерации. Показательно, что долгое время лидирующий в рейтинге Китай совсем вылетел из него, поскольку правительство страны запретило майнинг из-за роста потребления энергии.

В квартире не организуешь лесопилку, а вот ферму для майнинга создать можно без особого труда. Простейшие устройства для майнинга, собранные на базе домашнего компьютера, могут потреблять энергии меньше электрочайника. Проблема в том, что чайник работает в среднем 15 минут в день, а устройства для майнинга - круглосуточно. В среднем устройство для майнинга потребляет больше электроэнергии, чем все электробытовые приборы за год.

Население в России платит за электричество по тарифам ниже рыночных, в несколько раз меньше, чем, например, в Европе. Но льготы не берутся из ниоткуда. Недоплата компенсируется из бюджета и через тарифы промышленных потребителей. А в конечном итоге через цены на товары и услуги нагрузка ложится все равно на население, пусть и косвенно. И чем выше перерасход энергии по льготным тарифам, тем больше будет объем необходимой компенсации.

Документ, утвержденный правительством, предполагает, что региональные власти смогут самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Субъекты также смогут определять разные тарифы для отдельных групп населения.

Исключение майнинговых ферм и энергорасточительных потребителей из рядов "льготников" - очевидное и давно назревшее решение, считает директор практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ Павел Шпилевой. Льготные ставки тарифов должны применяться для тех категорий граждан, которые действительно нуждаются в поддержке, подчеркивает он.

Естественно, всех интересует, не вызовут ли нововведения в формировании тарифов для населения их рост. Как уточнил аналитик "Финам" Александр Ковалев, сейчас не идет речь о поголовном увеличении тарифа - скорее, о его дифференциации. Масштабы нелегального майнинга разнятся по регионам, и проблема стоит особенно остро для некоторых субъектов, отмечает Ковалев. К таковым в первую очередь относится Иркутская область, благодаря которой во многом и начались разговоры про введение дифференцированных тарифов для майнеров.

Иркутская область начала потреблять электричества примерно как половина Нидерландов

В Иркутской области самое дешевое электричество для населения - 1,23 рубля за кВт*ч. Потребление электричества в Иркутской области за первую половину 2021 года выросло на 5,8%. За 5 лет почти на 10%. Рост значительный, но не катастрофический. При этом население области - 2,37 млн человек, а по уровню потребления электричества она опережает Москву. В 2020 году потребление электричества в области составило 55ТВт*ч - это больше половины годового потребления такой страны, как Нидерланды.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Тихонов

С учетом того, что тарифы для населения и приравненных к ним категорий субсидируются, нелегальный майнинг в России очень выгодное предприятие, считает Ковалев. Можно, например, посчитать прибыльность майнинга в той же Иркутской области. Маржа при различных технических условиях майнинга колеблется здесь между 44% и 97%.

В Иркутской области не стоит проблема выработки достаточных объемов электроэнергии, мощности генерации здесь выше потребления. Но в России есть другие регионы с низкими тарифами. Например, Хакасия - 2,36 рубля за кВт*ч, Дагестан - 2,83 рубля за кВт*ч, и здесь таких избыточных мощностей нет. Кроме этого, электроэнергия - это один из источников выбросов CO2 в атмосферу. В среднем одна трехкомнатная квартира - это 1,5 тонны CO2 в год. Майнинг, с учетом его повышенного энергопотребления, увеличивает эту цифру вдвое.

При этом в большинстве регионов тарифы для населения уже слишком дороги для майнинга, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. По его мнению, если деятельность нелегальных майнеров будет возрастать, то тарифы будут неизбежно расти. Поэтому необходима борьба с кражей энергии на уровне энергосбытовых компаний с привлечением правоохранительных органов, подчеркивает Тузов.

Ограничивать "аппетиты" региональных властей при определении объема потребления по льготным ставкам будет антимонопольная служба - в течение двух месяцев ФАС должна привести свои документы в соответствие с новыми правилами.

Тарифы на 2022 год уже утверждены, и правила, утвержденные правительством, их не коснутся. Однако ранее начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев отмечал, что уже с 2022 года в России изменится распределение перекрестного субсидирования тарифного регулирования услуг по передаче электроэнергии (когда одна категория покупателей частично платит за другую, например, промышленность платит больше из-за низких тарифов населения). По сути, речь идет как раз о защите льготных тарифов населения от нецелевого коммерческого использования.