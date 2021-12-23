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23.12.2021 10:31
Рубрика: Власть

Какие архитектурные решения необходимы Новосибирску

Российская газета - Экономика Сибири № 291(8642)
Национальный проект "Жилье и городская среда" в большей степени касается благоустройства и распространяется лишь на общественные пространства. Сегодня в Новосибирске, крупнейшем в России муниципальном образовании, таких пространств осталось немного - парки и скверы, улицы и пешеходные тротуары, набережная. Действительно, эти территории не только в Новосибирске, но и по всей стране часто находятся в депрессивном состоянии, нуждаются в благоустройстве, однако мероприятия, проводимые в рамках нацпроекта, с точки зрения архитектора создают лишь иллюзию ухоженной городской среды.

С одной стороны, федеральные власти в рамках нацпроекта выделяют регионам, казалось бы, значительные средства, с другой - деньги распыляются на множество объектов благоустройства и все заканчивается в лучшем случае "косметическим ремонтом", а часто просто генеральной уборкой. По статьям расхода данного проекта можно положить плитку, заасфальтировать, восстановить бордюры, расставить скамейки и урны, озеленить, организовать освещение. Тогда как сделать город по-настоящему современным и комфортным можно лишь с помощью более кардинальных архитектурных решений, которые не охватывает бюджет данной программы.

Фото: Из архива деревни
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Конкретный пример - история с улицей Ленина, которую новосибирские власти пытались сделать пешеходной. Эта идея с точки зрения градоустроения изначально выглядела не совсем логичной. Необходимым условием организации пешеходной улицы является не только эстетичная городская среда, но и организация транспорта. Пешеходные улицы служат своего рода коридором, переходом между транспортно-пешеходными узлами. Как следствие, они обрастут разнообразной инфраструктурой обслуживания, которая привлекает жителей и гостей города. Но тот участок улицы Ленина, который подразумевался как пешеходный, лишь начинался с центральной площади, а заканчивался по сути земляным полотном железной дороги.

Результат этого эксперимента был очевиден: чтобы сделать улицу пешеходной, мало перегородить автомобильное движение бетонными блоками и уставить проезжую часть столиками летних кафе. И даже организованные по расписанию интерактивные мероприятия не способны в корне изменить ситуацию. Нужна самоорганизация. Например, установленные на улицах и площадях Мюнхена фортепиано со свободным доступом - это частная инициатива, которую мэрия поддержала как экономически выгодную акцию, привлекающую внимание к достопримечательностям города.

Благоустройство Михайловской набережной произвело фурор как первый капитальный ремонт объекта изношенной советской общественной инфраструктуры. Оно стало чуть ли не главной "стройкой" муниципальных властей за последние несколько лет. А в итоге, чтобы попасть на набережную со стороны остановки "Автовокзал" через парк "Городское начало", нужно пройти через какие-то лабиринты переходов. Плюс транспортная доступность вызывает большие вопросы.

Я бы не путала деятельность по благоустройству с архитектурной реконструкцией городской среды. Архитектор решает проблему конструктивно: например, он не предложит организовать парковку посередине центральной площади Ленина, если можно использовать под паркинг подземное пространство. Для организации выхода из центра города к реке архитектор перекидывает надземные мосты, которые превращает в общественные пространства, он активно зонирует территорию, регулируя пешеходные потоки. Архитектор способен и улицу Ленина превратить в пешеходную, предусмотрев пешеходные переходы железной дороги и магистральной улицы Большевистской. Конечно, на это нужны совсем другие средства. Но программ инфраструктурной реконструкции городской среды у нас нет.

Фото: istock
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Программа "Жилье и городская среда" - это благоустройство в Новосибирске одного значимого объекта и нескольких десятков дворов в год. В 2021-м таким объектом стал Заельцовский парк, с итоговым благоустройством которого мы ознакомимся, возможно, во второй половине следующего года. Благоустройство территории вокруг новой ледовой арены не в счет. Это дополнительное финансирование к ее открытию. Наши общественные пространства оказались совершенно неготовыми к новым вызовам времени, а средств, выделяемых по программе "Жилье и городская среда", явно недостаточно для того, чтобы в Новосибирске почувствовали значительные изменения городской среды. И, боюсь, этого не произойдет и в случае значительного увеличения финансирования программы. Новосибирску нужны смелые и дорогостоящие инфраструктурные проекты, нужен единый центр управления процессом развития города.

В Новосибирске сегодня, кроме упомянутого выше проекта, реализуются другие программы, развивающие городскую среду: региональные, муниципальные, частные, государственно-частные, и они чаще всего не согласуются друг с другом. Можно припомнить несколько названий: "Зеленый Новосибирск", "Малые реки Новосибирска"... А на деле сначала мы ставим памятник Александру III, по одной программе ремонтируем набережную, по другой инициативе возводим мост, который будет нависать над парком "Городское начало", а памятник и саму набережную покроют пыль, грязь и выхлопные газы. А впереди, между прочим, реконструкция Октябрьского моста, и если все пойдет по плану, то новая развязка к нему накроет отремонтированную Михайловскую набережную.

Набережные жилых комплексов "Европейский берег", "Марсель", "Маяк", "Снежная миля" не способны соединиться друг с другом. А ведь один из застройщиков на заседании градостроительного совета предложил: "Давайте сделаем для города "Челлендж" - набережную от Бугринского моста до Заельцовского парка". Этот призыв зафиксирован в протоколе.

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