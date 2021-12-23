В последние годы Кузбасс стабильно удерживает третье место в Сибири по объему привлекаемых инвестиций. В этом году он стал единственным сибирским регионом, вошедшим в список лидеров национального рейтинга состояния инвестклимата. Каковы сегодня основные векторы развития региона, в чем состоят цели и задачи власти и бизнеса? Об этом - разговор с заместителем председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергеем Ващенко.

Сергей Николаевич, как себя чувствует экономика Кузбасса, какие отрасли развиваются наиболее активно?

Сергей Ващенко: Несмотря на очевидные сложности, связанные с эпидситуацией в стране и мире, кузбасская экономика демонстрирует рост. Индекс промышленного производства значительно превышает среднероссийский. Существенную роль здесь играет угледобывающая отрасль. Этому во многом способствовало повышение мировых цен на уголь. Он сегодня востребован, и какие бы ни звучали мнения относительно перспектив, будущее у него, безусловно, есть, и очень большое - учитывая развитие технологий глубокой переработки и углехимии.

Нынешнее состояние отрасли - следствие существенного роста объема инвестиций в экономику региона. И, что особенно важно, практически удвоились капвложения в обрабатывающие производства. Это хороший задел на будущее - новые технологии, рабочие места и проекты.

Кузбасс уверенно чувствует себя и во внешнеэкономической деятельности. Импорт и экспорт в этом году увеличились на двадцать процентов. Мы сотрудничаем с более чем ста странами мира, поставляя туда не только уголь и металлы. Растут объемы несырьевого, неэнергетического экспорта.

Так, по итогам девяти месяцев 2021 года кузбасские производители лидируют в России по объемам отгрузки за рубеж пищевых кондитерских изделий. Это очень важно. Ведь, несмотря на устойчивые перспективы развития угольной отрасли, мы взяли курс на диверсификацию экономики. Для этого реализуем план, разработанный в целях исполнения поручения главы государства и утвержденный минэкономразвития России. Идет речь об инвестиционных проектах на сумму около 400 миллиардов рублей с организацией почти тринадцати тысяч рабочих мест, включая высокотехнологичные.

К тому же президент России поставил перед нами еще одну задачу: к 2026 году создать не менее сорока тысяч новых рабочих мест. Мы решаем ее вместе с бизнес-сообществом. Самое перспективное направление здесь, конечно, развитие малого и среднего бизнеса.

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет области в 2020 году почти сравнялась с долей поступлений от угольной отрасли. За счет чего?

Сергей Ващенко: Тема развития МСП постоянно в поле зрения главы региона. Сегодня в малом и среднем бизнесе Кузбасса трудится свыше 280 тысяч человек (в начале года - чуть больше 273 тысяч). И это действительно самая энергичная и мобильная часть экономики, быстро реагирующая на любые изменения внешней среды.

Держать руку на пульсе помогают регулярные встречи предпринимателей с губернатором в режиме открытого диалога. Это почти идеальный инструмент, позволяющий бизнесу делиться с властью своими проблемами, а власти - оперативно их решать. Так, в начале декабря бизнес-сообщество обратилось с просьбой снизить налоги для отраслей, наиболее пострадавших от введенных осенью дополнительных противоэпидемических ограничений. Конечно, никто не ставил цели искусственно усложнять жизнь предпринимателям, тем более малым и средним. Заботились о сбережении здоровья людей. Но ограничения отразились на финансовых показателях деятельности МСП. И особенно в сферах гостеприимства, торговли, сервиса и бытовых услуг. Предприниматели рассказали о своих сложностях, и уже через десять дней в парламенте Кузбасса был принят законопроект о снижении с 1 января 2021 года в два раза налоговой нагрузки для тех, кто платит по упрощенной системе. Вдвое снижен был и налог на имущество организаций.

Нельзя не сказать и об институте самозанятых. Государство, предложив максимально простые условия функционирования бизнеса, практически сразу получило результат. Если в Кузбассе на 1 января 2021 года было чуть больше тринадцати тысяч самозанятых, то сегодня их уже свыше 45,5 тысячи. И это, уверен, не предел.

А как изменилась ситуация на рынке труда?

Сергей Ващенко: Сегодня мы наблюдаем устойчивую тенденцию кадрового голода. В органах службы занятости населения Кузбасса официально зарегистрировано 12,3 тысячи безработных и около 45 тысяч вакансий, почти десять процентов из которых - с зарплатой выше средней по региону. Такого соотношения у нас не было за всю историю наблюдений. Это говорит о том, что квалифицированные кадры очень востребованы. Работодатели за них борются. Значит, можно прогнозировать, что рынок отреагирует повышением зарплат и улучшением условий работы. Для этого предприятиям придется повышать собственную эффективность.

Так, для компаний из базовых несырьевых отраслей экономики есть замечательный ресурс. Третий год Кузбасс участвует в нацпроекте "Производительность труда". В него вовлечено уже 58 компаний. Без дополнительных инвестиций и увеличения собственных затрат, только за счет применения бережливых технологий они перестраивают производственные процессы так, что эффективность их работы увеличивается в кратчайшие сроки на двадцать-тридцать процентов. А полученную в результате прибыль компании готовы направлять на повышение зарплат сотрудникам и внедрение новых технологий.

Какие еще инструменты используются для того, чтобы вывести экономику региона на новый уровень?

Сергей Ващенко: Целый блок региональных законов о налоговых льготах для инвесторов, возмещении части затрат на инвестпроекты. Большой набор инструментов предлагается на федеральном уровне - и мы, и бизнес региона очень признательны за эти меры поддержки, особенно в условиях вынужденных ограничений.

Кузбасс позиционирует себя как регион, максимально открытый для инвесторов. Но конкуренция на этом рынке существенная. Мы готовы бороться за каждого инвестора, предоставляя любую помощь и поддержку.

В этом году сделано очень много. Личными усилиями губернатора в Кузбасс были привлечены компании международного уровня. Так, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашений на 300 миллиардов рублей, и часть их уже реализуется. Инвестиции - это новые, иногда уникальные рабочие места, и они качественно меняют структуру экономики.

Кроме того, по поручению президента России мы ожидаем в ближайшее время продления льготного периода функционирования ТОСЭР в Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Юрге и Новокузнецке. Сейчас там действует уже 49 резидентов, реализующих проекты и осуществивших инвестиций на 5,8 миллиарда рублей. И еще 13 инвесторов готовы после принятия упомянутого решения вложить дополнительно 13,9 миллиарда рублей. Поправки в Налоговый кодекс в первом чтении уже приняты, надеемся, в ближайшее время во втором чтении Госдума РФ их рассмотрит.

Большие ожидания связаны с особой экономической зоной. При поддержке минэкономразвития РФ завершена масштабная подготовительная работа, и уже сформирован пул инвесторов. ОЭЗ "Кузбасс" привлечет в развитие промышленности не менее 500 миллиардов рублей. Это позволит создать минимум еще десять тысяч новых рабочих мест. ОЭЗ экстерриториального характера откроет совершенно новые перспективы для развития не только Кемеровской агломерации, но и соседних территорий.

Еще один беспрецедентный по финансовой емкости и другим аспектам документ, принятый в год 300-летия Кузбасса, - программа социально-экономического развития региона до 2024 года. На его социальную, инженерную, коммунальную, бюджетную инфраструктуры из средств федерального бюджета направлено более 51 миллиарда рублей.

При очевидной важности всех утвержденных правительством России мероприятий я бы выделил в этом документе две позиции. Первая - строительство северо-западного обхода Кемерова, через который сейчас пролегает федеральная трасса со всеми негативными последствиями для безопасности дорожного движения, экологии и логистики транзитных грузоперевозок. Строительство объездной дороги начнется до конца нынешнего года.

Второе важное направление - создание инженерно-коммунальной и дорожной инфраструктуры в Шерегеше. Создаваемые за счет средств государства новые дороги и коммуникации позволят привлечь туда новых инвесторов и дополнительные 150 миллиардов руб-лей для развития туризма и индустрии гостеприимства на юге Кузбасса. Кроме Шерегеша, у нас активно развиваются и другие территории - Горная Саланга, Танай, Междуреченск. Мы хорошо понимаем, что развитие туризма - это шаги, которые также ведут к изменению структуры экономики и развитию территорий.

Губернатор поставил цель - увеличить долю налоговых доходов от предпринимательского сектора до пятидесяти процентов. То есть по сути создать вторую экономику. Что для этого нужно?

Сергей Ващенко: Задача крайне сложная, одних усилий региональной власти здесь явно недостаточно. Мы вместе с предпринимателями движемся по пути формирования большого совместного плана действий. Нам потребуется экспертная поддержка, сопровождение представителей контрольно-надзорных органов, участие парламентариев, поддержка федеральных органов власти, чтобы улучшать деловую среду, упрощать все процедуры. Предприниматели должны концентрироваться на своих бизнес-процессах, а не на нюансах взаимоотношений с государством.

Молодежь все активнее интересуется карьерой в малом и среднем бизнесе. Хотя тезис о том, что предпринимательству научить нельзя, во многом справедлив, мы поддерживаем этот интерес, активно сотрудничая с Советом ректоров Кузбасса и вузами. Опыт людей, преуспевших в собственном деле, подтверждает: нужно не просто обладать целым комплексом качеств, важно еще и оказаться в нужное время в нужном месте с нужными идеями. А роль государства в том, чтобы поддержать начинающего на этой стадии - помочь найти инвесторов, оградить от разного рода нежелательных явлений.

Для этого в Кузбассе активно работают организации инфраструктуры поддержки бизнеса - это и Центр "Мой бизнес", и Центр поддержки экспорта, и Государственный фонд поддержки предпринимательства. Их цель - помочь предпринимателю на всех этапах создания своего дела. Комфортная деловая среда, отсутствие административных барьеров, эффективные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса - это все то, что дает возможность компаниям успешно развиваться самим, помогая тем самым развивать и экономику региона. Именно над созданием улучшенной деловой среды нам и предстоит в ближайшие годы активно работать.

Несмотря на проблемы и сложности, которые принес 2021-й, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, удачи и уверенности в завтрашнем дне. Как бы тяжело ни было, какие бы ограничения, разочарования, а порой и трагедии ни вторгались в нашу жизнь, она должна продолжаться. Масштаб позитивных преобразований Кузбасса сегодня впечатляет, и мы понимаем, что только при настойчивой работе над решением важных задач и с позитивным взглядом в будущее у нас есть реальные перспективы развивать свой город, регион и всю нашу большую страну.

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