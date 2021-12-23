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23.12.2021 10:08
Рубрика: Власть

На Алтае социальными выплатами стимулируют газификацию жилья

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
В Алтайском крае в июле этого года стартовала программа догазификации, которая позволит подключить к голубому топливу более 100 тысяч жилых домов в уже газифицированных городах и районах. А чтобы помочь жителям этих населенных пунктов приобрести необходимое оборудование, в регионе в несколько раз увеличили "газовые" компенсации.
Пенсионерка Юлия Шумских из Павловска - одна из тех, кому повышенные субсидии помогли газифицировать дом. Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края Пенсионерка Юлия Шумских из Павловска - одна из тех, кому повышенные субсидии помогли газифицировать дом. Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края
Пенсионерка Юлия Шумских из Павловска - одна из тех, кому повышенные субсидии помогли газифицировать дом. Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Программа догазификации предусматривает бесплатное подведение природного газа до границ земельных участков. Но дальше - завести его в дом, установить газовое оборудование - должны владельцы жилья, у которых порой на это просто нет денег. Вот многие домовладения в уже газифированных селах и городах до сих пор остаются без экологичного и недорогого топлива.

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- Много лет мы выплачиваем малообеспеченным гражданам компенсации за подключение газа в двадцать тысяч рублей, - пояснил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Но стоимость оборудования и работ сегодня доходит уже до ста тысяч рублей, по-этому с 14 сентября мы увеличили компенсации до пятидесяти-ста тысяч рублей.

По словам министра социальной защиты региона Натальи Оськиной, повышенные выплаты положены льготникам, которые газифицировали свои дома после 21 апреля 2021 года. На возмещение до 100 тысяч рублей могут рассчитывать бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, блокадники и участники Великой Отечественной войны. До 75 тысяч рублей могут получить ветераны боевых действий и семьи погибших ветеранов, а 50 тысяч рублей - дети войны, малоимущие и жители края, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Социально незащищенным гражданам, которые подвели газ в свои дома до 21 апреля, по-прежнему положены компенсации в 20 тысяч рублей.

Пенсионерка Юлия Шумских из Павловска - одна из тех, кому повышенные субсидии помогли газифицировать дом. На ее улице все давно с газом, но у малообеспеченной семьи Шумских просто не было денег на дорогое оборудование.

- Когда мы узнали, что компенсации повысили, то решили продать пай земли и подключить газ, - говорит Юлия Петровна. - Большую часть расходов - пятьдесят тысяч рублей нам возместили. Конечно, газ - это удобно: нажал кнопку на котле - и в доме тепло, а углем и дровами приходилось топить по три раза в сутки.

Справка

На повышенные компенсации, по данным минсоцзащиты Алтайского края, могут претендовать около 14 тысяч семей в 17 городах и районах. В этом году 340 жителей уже получили "газовые" выплаты на общую сумму 7,6 миллиона рублей, 34 из них выплачена повышенная материальная помощь в общей сложности на 1,7 миллиона рублей.

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