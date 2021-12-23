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География добрых дел

Нефтетранспортники в 2021 году поддержали проекты в сфере здравоохранения, образования и спорта в СФО
Текст: Михаил Чернов
Российская газета - Экономика Сибири № 291(8642)
ООО "Транснефть - Восток" направило 115 миллионов рублей на благотворительность в Сибирском федеральном округе. Эти деньги помогли решить ряд социальных задач в городах и селах Красноярского края и Иркутской области - там, где проходят магистральные нефтепроводы и работают производственные площадки предприятия.
В рабочем поселке Чунский на деньги компании не только обновили кровлю начальной школы № 23, но и построили спортивную площадку. Фото: Из архива ООО "Транснефть - Восток" В рабочем поселке Чунский на деньги компании не только обновили кровлю начальной школы № 23, но и построили спортивную площадку. Фото: Из архива ООО "Транснефть - Восток"
В рабочем поселке Чунский на деньги компании не только обновили кровлю начальной школы № 23, но и построили спортивную площадку. Фото: Из архива ООО "Транснефть - Восток"

Богучаны и Братск: поддержка здоровья

На приобретение медоборудования, наиболее востребованного в условиях пандемии, компания выделила почти миллион рублей двум медицинским учреждениям.

Богучанской районной больнице в Красноярском крае закуплена аппаратура для кабинета физиотерапии: ультрафиолетовый облучатель, аппарат для магнитотерапии и местной дарсонвализации, аппарат для гальванизации, прибор для низкочастотной физиотерапии. Это оборудование используют и в поликлиническом, и в стационарном лечении, в том числе при оказании помощи пациентам после перенесенной коронавирусной инфекции.

- Физиопроцедуры пользуются большой популярностью. За одну смену к нам приходит около 30 человек. А наше оборудование не справлялось с таким потоком. Многие аппараты уже давно пришли в негодность. Поэтому такая помощь от компании очень важна и для персонала больницы, и для местных жителей, - отметила медицинская сестра физиокабинета Богучанской районной больницы Ольга Кудашкина.

Братская районная больница получила современные электрокардиографы, городская "пятая" - видеогастроскоп, "вторая" городская - кислородные концентраторы и электронные бесконтактные термометры.

- Коронавирус не отступает. В больницах до сих пор есть острая необходимость в специальном оборудовании. Имеющихся концентраторов и термометров не хватает. Поэтому поддержка извне нам очень помогает, - отметила главный врач Братской ГБ № 2 Евгения Кропотина.

Кроме того, нефтетранспортники профинансировали приобретение медицинского оборудования, которое поможет медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, еще для восьми больниц Приангарья: районных (в Железногорске-Илимском, Нижне-удинске, Тайшете, поселке Чунский, Братске) и городских (двух в Братске, а также в Ангарске и Иркутске). Всего на эти закупки перечислили больше 8 миллионов рублей.

Тулун, Вихоревка, поселок Чунский: образование и спорт

Самые большие средства - около 42 миллионов рублей - направлены в регион во время реализации корпоративной благотворительной программы компании "Транснефть". В этом году было решено реализовать спортивные проекты и закрыть "горячие точки" в хозяйстве нескольких школ Иркутской области. Так, в средней школе № 2 Вихоревки капитально отремонтировали столовую, а в СОШ № 19 Тулуна вновь (после разрушительного наводнения 2019 года) заработал спортивный зал. Он стал очень комфортным и отлично оборудованным.

- Педколлектив, родители, учащиеся выражают благодарность ООО "Транснефть - Восток", которое воплотило нашу мечту: спортивный зал получил вторую жизнь. Результат превзошел наши лучшие ожидания, - говорит директор школы Ирина Шевцова. - Впервые мы полноценно исполняем предметную область учебного плана "Физическая культура" в соответствии с образовательными программами всех уровней.

А в рабочем поселке Чунский, райцентре Чунского района, на деньги компании не только обновили кровлю начальной школы № 23, но и построили спортивную площадку.

- Бывает, что на площадке и по пятьдесят ребятишек находятся одновременно, кто в футбол играет, кто в волейбол, - рассказал глава Чунского района Николай Хрычов. - Вечером ребята постарше там собираются - освещение позволяет. Туда приходят и взрослые активные спортсмены, причем не только из микрорайона, но и со всего поселка. Качество площадки, я считаю, просто идеальное, там такой запас прочности, что она простоит не один десяток лет.

Братск: спецпроекты

Одним из главных и перспективных проектов в ООО "Транснефть - Восток" считают создание системы "школа - вуз - предприятие" для подготовки кадрового резерва нефтетранспортной отрасли в Братске. Уже несколько лет компания выстраивает такой образовательный профиль вместе с городской администрацией и Братским университетом (БрГУ). В этом году организация перечислила на него более 20 миллионов рублей. На эти средства профессиональным высокотехнологичным оборудованием (станками с ЧПУ, лабораторными комплексами, 3D-принтерами) оснастили инженерно-технический центр, открывшийся в городской школе № 45, и лабораторию робототехники, созданную на базе вуза.

- Вообще, по моему глубокому убеждению, для нашего предприятия проекты в сфере образования - самые значимые среди социальных. Важно, чтобы школьники и студенты Восточной Сибири имели такие же условия для учебы, что и учащиеся в центральных регионах страны, - считает генеральный директор ООО "Транснефть - Восток" Денис Чеплянский. - Наша поддержка - это способ позитивно повлиять на будущее территорий, где расположены производственные объекты предприятия.

В этом году нефтетранспортники традиционно выступили партнером Фестиваля науки и робототехники в университете, приобрели спортивный инвентарь для четырех школ Братска, закупили сценическое оборудование и костюмы для творческих студий Братского педагогического колледжа, поддержали открытие учебного класса для занятий шахматами в СОШ № 45 и проведение краеведческой игры "Ты + Я" в Братском музее истории освоения Ангары.

А вот преображение Дома спорта "Сибирь" в поселке Падун Братска - в точном соответствии с графиком - еще продолжается. Предприятие направило на его выборочный капитальный ремонт 30 миллионов рублей. В "Сибири" уже заменены системы вентиляции и отопления, по оригинальному проекту идет обновление холла, зала игровых видов спорта, раздевалок. Завершение ремонта намечено на первый квартал 2022 года.

В регионах Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область

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