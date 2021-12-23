Новосибирский водоканал стал десятикратным обладателем звания одного из лучших природоохранных предприятий страны.

На Всероссийском конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России - 2021" "Горводоканал" в очередной раз одержал победу в номинации "За экологическую ответственность".

В этом году конкурс проводился уже в семнадцатый раз. Его цель - поощрение промышленных предприятий, деятельность которых способствует развитию российской экономики, улучшению экологической безопасности страны, а также созданию благоприятных условий для жизни и здоровья людей.

Начиная с 2006 года жюри конкурса, в состав которого входят представители Федерального Собрания, Министерства экономического развития, Министерства природных ресурсов, а также минздрава РФ, неоднократно награждали новосибирский "Горводоканал" за его вклад в защиту природных ресурсов. Охрана окружающей среды и здоровья населения является приоритетной задачей крупнейшего жизнеобеспечивающего предприятия региона. Важно не просто заимствовать у природы ресурсы, но и восполнять их, не нарушая экосистему. Поддерживать этот баланс водоканалу помогает четко выверенная стратегия деятельности, которая за последние двадцать пять лет доказала свою эффективность.

- Новосибирский водоканал получает высокую оценку по всем показателям: качество питьевой воды, соблюдение нормативов при сбросе сточных вод и обработке осадков на очистных сооружениях, надежность работы систем водоснабжения и водоотведения. На предприятии постоянно внедряются новые технологии, улучшающие эффективность и надежность производства, - сообщил главный инженер МУП города Новосибирска "Горводоканал" Юрий Багаев.

В "организме" под названием "Горводоканал" общая протяженность "коллекторных сосудов и артерий" составляет полторы тысячи километров. С возрастом "сосуды" канализационной системы изнашиваются, что может приводить к сбоям в работе "организма". Чтобы не доводить дело до крайности, работники водоканала трудятся на опережение, предотвращая вероятные риски.

В связи с постоянным изменением природоохранного законодательства и ужесточения нормативов на предприятии не прекращается крупномасштабная модернизация и реконструкция всего комплекса транспортировки и очистки стоков. В результате обеспечена гарантия экологической и санитарной безопасности Новосибирской агломерации и всех прилегающих территорий.

- Не так давно вышло постановление правительства о переходе на наилучшие доступные технологии (постановление правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1430. - Прим. ред.). Ставится задача более глубокого удаления биогенных элементов - азота и фосфора (денитрификация), в связи с чем будет внедряться совершенно новая технология очистки канализационных стоков. Это потребует полной реконструкции очистных сооружений. С учетом новых требований подготовлена программа повышения экологической эффективности ОСК, - рассказал Юрий Багаев.

Наряду с основной работой сотрудники водоканала принимают активное участие в различных экологических мероприятиях, таких как Всероссийская акция "Чистый берег", экологический фестиваль "Экомир", общегородской субботник и другие. Также на предприятии проводят экскурсии на производственные объекты для школьников и студентов. Кроме того, водоканал принимает участие и организует форумы на экологическую тематику. Так, в планах на 2022 год - провести региональную конференцию по обсуждению наиболее острых вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды.

Руководство предприятия строго следует принципу: "Потребляя, сохранять". Сохранять здоровье населения и чистоту природы. Эксплуатируя самые крупные за Уралом очистные сооружения канализации, МУП города Новосибирска "Горводоканал" на протяжении многих лет удается лидировать по всем показателям природоохранной деятельности. Это подтверждается высокими профессиональными достижениями, одним из которых и стала десятая по счету победа в конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России - 2021". В этом, безусловно, заслуга каждого из работников предприятия.

- Наша питьевая вода, взятая в любой точке города, по всем показателям полностью соответствует всем стандартам. Не всем так повезло, как новосибирцам. Наша сложная работа требует неустанного труда, но коллектив успешно справляется с поставленными задачами. Мы - главные хранители городской среды, и это наша общая победа, - резюмировал Юрий Багаев.

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