Почему на Алтае не находят инвесторов для объектов "мусорной" реформы

В Алтайском крае продолжают поиски площадки под строительство нового полигона ТКО в Барнауле, поскольку мощности действующего уже на исходе и в 2024 году его должны закрыть. Возникли сложности в регионе и с организацией сортировки и переработки отходов. Пока удалось ввести в эксплуатацию только две мусоросортировочные линии общей мощностью шестьдесят тысяч тонн в год, но к 2030-му эти мощности нужно увеличить в десять раз. Что тормозит "мусорную" реформу в крае и почему инвесторы не торопятся вкладывать средства в новые полигоны ТКО и мусороперерабатывающие заводы?

- По нацпроекту "Экология" к 2030 году нужно все накапливаемые отходы сортировать и половину из них перерабатывать, - отметил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский. - То есть из общего годового объема отходов в регионе в 582 тысячи тонн на полигоны можно будет отправлять не больше 291 тысячи. Но сегодня решение вопроса о строительстве современных полигонов ТКО с сортировкой и переработкой мусора сталкивается с рядом проблем - начиная с согласования проектов с местным населением и заканчивая отсутствием финансовых средств на подбор участков, разработку проект-ной документации и возведение таких объектов. Ведь только на изыскательские работы необходимо три-пять миллионов рублей, а таких денег у муниципалитетов зачастую нет.

В минприроды предложили выделить из краевого бюджета средства на подготовку участков для размещения полигонов ТКО. Хотя бы Павловскому и Каменскому районам, где появление новых современных площадок могло бы частично решить проблему вывоза мусора из Барнаула после 2024 года.

Сегодня в Алтайском крае в территориальную схему обращения с отходами внесено только восемнадцать официально действующих полигонов и пятьдесят площадок временного накопления. Этого явно недостаточно, чтобы утилизировать весь мусор. Поэтому продолжают работать некоторые исторически сложившиеся свалки, которых в регионе насчитывается 1 046. Согласно нацпроекту, все они в ближайшие годы должны быть рекультивированы и ликвидированы. Но пока даже плана по их ликвидации нет, поскольку это требует огромных финансовых вливаний. Да и в некоторых районах, если закрыть такие свалки, просто некуда будет вывозить мусор.

- Бизнес, к сожалению, не спешит инвестировать в крупные проекты по сортировке мусора и созданию современных полигонов ТКО, - заметил Андрей Стрелковский. - В начале декабря региональный оператор в Рубцовске пустил мусоросортировочную линию на сорок тысяч тонн, и сейчас на Заринском полигоне готовятся ввести в эксплуатацию линию на двадцать тысяч тонн. Но этого недостаточно, чтобы выполнить установленные показатели по сортировке и переработке. А строительство крупных объектов по обращению с ТКО в крае сегодня не предусмотрено. Основная причина - низкие тарифы, которые не обеспечивают достаточную рентабельность такой деятельности.

В связи с этим мы предлагаем за счет бюджетных средств построить муниципальные комплексы по сортировке и утилизации отходов хотя бы на территории самых крупных городов - Барнаула и Бийска.

Но предложение минприроды не нашло поддержки в региональном минфине.

- У нас в краевом бюджете нет денег на такие заводы, если только привлекать инвестиции по каким-то федеральным программам. Что касается тарифов на вывоз ТКО, то они и так сегодня выше предельных, установленных для региона, - пояснил глава финведомства Данил Ситников.

По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, в регионе не хватает не только полигонов, но и контейнерных площадок для сбора ТКО.

- Чтобы обеспечить все города и районы, нужно организовать еще более пятнадцати тысяч площадок и закупить свыше 27 тысяч контейнеров, - отметил он.

Руководитель одного из крупнейших в крае регоператоров по обращению с ТКО в Барнаульской зоне Андрей Кулагин подтвердил, что даже в Барнауле сегодня серьезная нехватка организованных мест накопления отходов.

- Мы сами уже приобрели около двух тысяч пластиковых контейнеров для Барнаула, - отметил представитель регоператора. - Покупаем их за счет средств, которые нам заложили в тариф. При этом расходы на раздельный сбор мусора у нас в тарифе не предусмотрены.

В крае есть инвестор, который планирует построить мусороперерабатывающий комплекс в Первомайском районе, чтобы решить проблему утилизации части отходов Барнаула. Он даже уже приобрел участок под будущий полигон. Но жители пяти поселков и города Новоалтайска выступили против его размещения вблизи жилых зон. Учитывая мнение населения, региональные власти пообещали, что на этом месте полигона и мусороперерабатывающего завода не будет.

Однако в ноябре по инициативе инвестора в крае вновь вернулись к рассмотрению проекта, причем на той же площадке.

- Мы не понимаем, почему предприниматель решает, где строить такой опасный объект, как мусороперерабатывающий завод. Он купил землю там, где захотел, и теперь нам говорят, что других подходящих площадок рядом с Барнаулом нет, - возмущаются жители поселков Березовки, Нового и Солнечного, которые от планируемого мусорного технопарка отделяет всего пять километров.

По мнению губернатора Виктора Томенко, в крае сложно найти участок под полигон, который бы устраивал местных жителей.

- А если все будут говорить, что они против таких объектов поблизости с жильем - где мы будем их строить? Думаю, нам нужно определить дату - например, конец 2022 года, - до которой мы будем пытаться привлечь инвесторов к созданию новых полигонов с мусоросортировкой и переработкой в Барнауле и Бийске. А если это не удастся, то тогда обсуждать возможное строительство таких объектов за счет бюджета, - резюмировал глава региона.

Прямая речь

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

- Людям, живущим поблизости от таких опасных объектов, как полигоны и мусороперарабатывающие заводы, необходимы гарантии, что это будет не просто свалка, а современный комплекс по переработке, который не создаст экологических проблем. Поэтому нужно, чтобы площадки под технопарки готовили региональные власти, а потом приглашали на них инвесторов и строго следили за реализацией таких проектов.