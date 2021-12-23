"Полюс Вернинское" наращивает производство, снижая воздействие на окружающую среду

Новости

В России построили завод боевых беспилотников 11:15
США обнаружили пособников террористов в Бразилии 11:07
Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра 11:00
Сбербанк снизил первый взнос по ряду ипотечных программ 10:49
Новые правила въезда грузовиков в столицу заработают с 1 января 2022 года 10:48
В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака 10:34
Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае посетили более 350 тысяч человек 10:17
Минэнерго пояснило новые правила расчета тарифов на свет для населения 10:15
Минприроды назвало города с самым грязным воздухом 10:14
Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний" 10:04
ВСУ впервые провели в Донбассе стрельбы с использованием комплексов Javelin 09:44
Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти 08:28
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 08:25
23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки 08:08
МЧС отправило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 07:35
Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением 07:00
Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела 06:40
Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов 06:19
Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа 05:55
Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 10:24

Снова рекорд

"Полюс Вернинское" наращивает производство, снижая воздействие на окружающую среду
Текст: Ольга Ануфриева
Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
Золоторудная компания "Полюс Вернинское" в этом году обновит рекорд по производству золота. По итогам трех кварталов объемы выпуска золота составили 7 тонн.
Старт проекту по автоматизации Вернинской ЗИФ дал старший вице-президент компании "Полюс" Владимир Полин. Фото: Компания "Полюс" Старт проекту по автоматизации Вернинской ЗИФ дал старший вице-президент компании "Полюс" Владимир Полин. Фото: Компания "Полюс"
Старт проекту по автоматизации Вернинской ЗИФ дал старший вице-президент компании "Полюс" Владимир Полин. Фото: Компания "Полюс"

Подчеркнем: производственных успехов компания добивается на фоне внедрения практик устойчивого развития, подразумевающих в том числе бережное отношение к природе, снижение углеродного следа и ответственное партнерство с местными сообществами. С января по сентябрь 2021 года "Полюс Вернинское" произвело 7 тонн золота. Напомним: в прошлом году по итогам трех кварталов данный показатель составлял 6,4 тонны. Рост связан с увеличением производительности Вернинской золотоизвлекательной фабрики с 3,2 до 3,5 миллиона тонн руды в год. Этот стратегический проект был реализован досрочно. В результате компания планирует получить дополнительную тонну драгметалла.

Еще одним успешным стал проект по автоматизации. Старт ему дал старший вице-президент компании "Полюс" Владимир Полин. Теперь Вернинская ЗИФ запускается с одной кнопки, что делает процесс почти в два раза быстрее. Такое техническое решение помогает увеличить время работы фабрики, получить дополнительное золото. Важно отметить, что коэффициент извлечения золота тоже вырос и теперь достигает 90,1 процента - это новый рекорд. Все эти проекты поставили Вернинскую ЗИФ в один ряд с лучшими и технически совершенными фабриками страны и мира.

В 2021 году установлены рекорды по объему добытой горной массы. Введены в работу новая техника и оборудование, найдены оригинальные решения по обслуживанию и ремонту.

От каждого по идее

Как подчеркивает управляющий директор "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров, улучшение производственных показателей - это следствие не только программ модернизации, но и рационализаторской активности коллектива. В компании работает система бережливого производства, включающая проекты тотальной оптимизации. Сотрудники предлагают идеи для повышения производительности, исключения простоев, снижения затрат, а также улучшения условий труда на рабочих местах и минимизации рисков. Ежегодно в рамках системы подается несколько сотен рацпредложений. Чтобы процесс был максимально эффективным, работники изучают лучшие мировые практики по бережливому производству по программе "Опора производственной системы "Полюса", разработанной корпоративным университетом.

Даже в условиях пандемии этот процесс не прервался - на "Вернинском" создали информационно-технологическую систему, в которой максимально упростили понимание каждого из инструментов ПСП, визуализировали оценки по каждому участку и в целом по предприятию. В апреле 2021 года "Полюс Вернинское" третий раз подряд - и совершенно заслуженно - стал лучшим предприятием по производственной системе среди бизнес-единиц "Полюса". - Мы по праву можем гордиться, что три года подряд наше предприятие признается лучшим в развитии производственной системы "Полюса". Хочется, чтобы эта традиция продолжалась, - заявил Игорь Цукуров.

Курс на "зеленую" экономику

Примечательно, что интенсификация производства в "Полюс Вернинское" ведется параллельно с мерами по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. "Полюс" одним из первых в отрасли внедрил принципы устойчивого развития в корпоративную стратегию для всех своих бизнес-единиц. И усилия компании в этой сфере получают высокие оценки - третий год подряд "Полюс" улучшает позиции в ключевых международных ESG-рейтингах.

Авторитетное агентство S&P Global по итогам ежегодного пересмотра повысило оценку "Полюса" в рамках ESG-рейтинга S&P Global CSA до 57. Ранее агентство Sustainalytics улучшило рейтинг ESG-рисков "Полюса", который теперь составляет 25,0 баллов. Кроме того, производитель золота вошел в рэнкинг Best Emerging Market Performers, подготовленный международным агентством Vigeo Eiris. В него включают компании, работающие на развивающихся рынках и демонстрирующие лучшие показатели и подходы устойчивого развития.

"Полюс Вернинское" в рамках стратегии стремится к энергоэффективности и снижает выбросы парниковых газов. Держит на особом контроле хранение так называемых хвостов - отходов переработки золотоносной руды. В 2022 году безопасное управление хвостохранилищами станет предметом публичного отчета "Полюса" - в него войдет и опыт бодайбинской бизнес-единицы. А в ближайшие пять лет на Вернинском ГОКе будет внедрен Глобальный стандарт управления хвостохранилищами. Кроме того, "Полюс Вернинское" недавно получил сертификат о соответствии Международному кодексу по обращению с цианидами. Согласно условиям сертификации, каждые три года предприятие будет проходить независимый аудит с привлечением сторонних организаций.

Помимо сокращения воздействия на окружающую среду, "Полюс Вернинское" поддерживает экологическое партнерство с Витимским природным заповедником, расположенным в Бодайбинском районе Иркутской области. С 2018 года помогает реализовать программу "Исследование популяционно-видового уровня биоразнообразия флоры и фауны района расположения объектов Вернинского ГОКа". Благодаря ей ученые создали полные списки того, что растет на этой территории, какие животные, насекомые обитают. Компания получила представление о том, какие виды следует особенно беречь. Эти данные послужат основой для мониторинга изменений экосистем и их эффективной охраны.

А недавно стартовал проект по исследованию популяции диких копытных, которые обитают в Витимском заповеднике. В нескольких местах ООПТ установили солонцы и кормушки для животных, а также фотоловушки, которые помогла приобрести компания "Полюс Вернинское". Первые кадры лесных обитателей уже попали в социальные сети. По завершении проекта лучшие снимки покажут на специально организованной выставке.

Вернинская золотообогатительная фабрика увеличила производительность труда. Фото: Компания "Полюс"

Информация - главный козырь

Большое внимание компания традиционно уделяет охране труда. Минувшей осенью компания "Полюс" запустила пилотный проект по автоматизации охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности на базе SAP. "Полюс Вернинское" стало одной из трех бизнес-единиц, включенных в эксперимент.

SAP - корпоративное программное обеспечение для управления предприятием, при помощи которого можно оптимизировать работу подразделений, усовершенствовать планирование, поставки, логистику. В прошлом году компания начала внедрение этой системы. В этом году функционал ПО расширили.

Система позволяет фиксировать опасные ситуации, регистрировать расследования, анализировать причины возникновения данных событий и на основе этого принимать решения, а также собирать статистику и аналитику по повторным нарушениям. Вся аналитика доступна руководителям подразделений на графических панелях в режиме реального времени. Это крайне важно, ведь производственные риски в горной добыче в силу специфики отрасли велики.

С началом пандемии "Полюс Вернинское" развернул масштабную работу по обеспечению безопасности сотрудников и стал лидером среди предприятий Иркутской области. Привито более 90 процентов работников. Сотрудники блока по охране труда и промышленной безопасности организовали и оптимизировали все процессы в ходе прививочной кампании. Важную роль сыграла и открытая информационная политика "Вернинского".

- Мы всесторонне информировали людей о вакцинации. Постоянно выходила корпоративная газета с последними новостями - количеством заболевших, ответами на злободневные вопросы. Мы выявляли вопросы, которые интересуют людей, и публиковали в газете материалы с достоверной информацией со ссылками на авторитетные источники. Благодаря такому подходу люди понимали, что действия компании продиктованы заботой о здоровье своих работников, - раскрыл секрет формирования коллективного иммунитета Игорь Цукуров. Помощь оказывалась и оказывается также жителям Бодайбинского района. Для районной больницы "Полюс" еще в первую волну приобрел лекарства, 10 аппаратов ИВЛ и другое необходимое оборудование, что значительно облегчило работу местным врачам. Поддержка продолжалась и этом году. Весной в Бодайбинской ЦРБ заработал 32-срезовый компьютерный томограф, приобретенный в рамках социального партнерства компанией "Полюс". Теперь жителям района не надо летать на обследование в областной центр.

Не только пандемия

На этом партнерство с местным сообществом не исчерпывается. "Полюс Вернинское" и администрация Бодайбинского района в очередной раз продлили соглашение о социально-экономическом партнерстве. Согласно ему, в этом году на средства золотодобытчиков продолжался ремонт культурно-досугового центра "Витим" в Бодайбо.

Компания оказывает поддержку Бодайбинскому горному техникуму - покупает для него учебное и лабораторное оборудование для подготовки специалистов горно-металлургической отрасли. Золотопромышленники заинтересованы в воспитании рабочей смены, в том, чтобы молодые специалисты осваивали современные технологии со студенческой скамьи.

Уделяет внимание компания и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей. В этом году в Бодайбо завершена реконструкция памятника воинам-освободителям.

Знак "Почетный металлург" Игорю Цукурову (слева) вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Фото: Компания "Полюс"

Факт

В 2021 году управляющему директору "Полюс Вернинское" Игорю Цукурову присвоено звание "Почетный металлург". Нагрудный знак Министерства промышленности и торговли Российской Федерации ему вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона подчеркнул, что благодаря профессиональным и личным качествам Игоря Цукурова "Полюс Вернинское" стал одним из лучших производственных предприятий региона.

В регионах Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край

Главное сегодня

В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022
Против матери найденных в овраге под Саратовом детей возбудили дело