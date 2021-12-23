"Полюс Вернинское" наращивает производство, снижая воздействие на окружающую среду

Золоторудная компания "Полюс Вернинское" в этом году обновит рекорд по производству золота. По итогам трех кварталов объемы выпуска золота составили 7 тонн.

Подчеркнем: производственных успехов компания добивается на фоне внедрения практик устойчивого развития, подразумевающих в том числе бережное отношение к природе, снижение углеродного следа и ответственное партнерство с местными сообществами. С января по сентябрь 2021 года "Полюс Вернинское" произвело 7 тонн золота. Напомним: в прошлом году по итогам трех кварталов данный показатель составлял 6,4 тонны. Рост связан с увеличением производительности Вернинской золотоизвлекательной фабрики с 3,2 до 3,5 миллиона тонн руды в год. Этот стратегический проект был реализован досрочно. В результате компания планирует получить дополнительную тонну драгметалла.

Еще одним успешным стал проект по автоматизации. Старт ему дал старший вице-президент компании "Полюс" Владимир Полин. Теперь Вернинская ЗИФ запускается с одной кнопки, что делает процесс почти в два раза быстрее. Такое техническое решение помогает увеличить время работы фабрики, получить дополнительное золото. Важно отметить, что коэффициент извлечения золота тоже вырос и теперь достигает 90,1 процента - это новый рекорд. Все эти проекты поставили Вернинскую ЗИФ в один ряд с лучшими и технически совершенными фабриками страны и мира.

В 2021 году установлены рекорды по объему добытой горной массы. Введены в работу новая техника и оборудование, найдены оригинальные решения по обслуживанию и ремонту.

От каждого по идее

Как подчеркивает управляющий директор "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров, улучшение производственных показателей - это следствие не только программ модернизации, но и рационализаторской активности коллектива. В компании работает система бережливого производства, включающая проекты тотальной оптимизации. Сотрудники предлагают идеи для повышения производительности, исключения простоев, снижения затрат, а также улучшения условий труда на рабочих местах и минимизации рисков. Ежегодно в рамках системы подается несколько сотен рацпредложений. Чтобы процесс был максимально эффективным, работники изучают лучшие мировые практики по бережливому производству по программе "Опора производственной системы "Полюса", разработанной корпоративным университетом.

Даже в условиях пандемии этот процесс не прервался - на "Вернинском" создали информационно-технологическую систему, в которой максимально упростили понимание каждого из инструментов ПСП, визуализировали оценки по каждому участку и в целом по предприятию. В апреле 2021 года "Полюс Вернинское" третий раз подряд - и совершенно заслуженно - стал лучшим предприятием по производственной системе среди бизнес-единиц "Полюса". - Мы по праву можем гордиться, что три года подряд наше предприятие признается лучшим в развитии производственной системы "Полюса". Хочется, чтобы эта традиция продолжалась, - заявил Игорь Цукуров.

Курс на "зеленую" экономику

Примечательно, что интенсификация производства в "Полюс Вернинское" ведется параллельно с мерами по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. "Полюс" одним из первых в отрасли внедрил принципы устойчивого развития в корпоративную стратегию для всех своих бизнес-единиц. И усилия компании в этой сфере получают высокие оценки - третий год подряд "Полюс" улучшает позиции в ключевых международных ESG-рейтингах.

Авторитетное агентство S&P Global по итогам ежегодного пересмотра повысило оценку "Полюса" в рамках ESG-рейтинга S&P Global CSA до 57. Ранее агентство Sustainalytics улучшило рейтинг ESG-рисков "Полюса", который теперь составляет 25,0 баллов. Кроме того, производитель золота вошел в рэнкинг Best Emerging Market Performers, подготовленный международным агентством Vigeo Eiris. В него включают компании, работающие на развивающихся рынках и демонстрирующие лучшие показатели и подходы устойчивого развития.

"Полюс Вернинское" в рамках стратегии стремится к энергоэффективности и снижает выбросы парниковых газов. Держит на особом контроле хранение так называемых хвостов - отходов переработки золотоносной руды. В 2022 году безопасное управление хвостохранилищами станет предметом публичного отчета "Полюса" - в него войдет и опыт бодайбинской бизнес-единицы. А в ближайшие пять лет на Вернинском ГОКе будет внедрен Глобальный стандарт управления хвостохранилищами. Кроме того, "Полюс Вернинское" недавно получил сертификат о соответствии Международному кодексу по обращению с цианидами. Согласно условиям сертификации, каждые три года предприятие будет проходить независимый аудит с привлечением сторонних организаций.

Помимо сокращения воздействия на окружающую среду, "Полюс Вернинское" поддерживает экологическое партнерство с Витимским природным заповедником, расположенным в Бодайбинском районе Иркутской области. С 2018 года помогает реализовать программу "Исследование популяционно-видового уровня биоразнообразия флоры и фауны района расположения объектов Вернинского ГОКа". Благодаря ей ученые создали полные списки того, что растет на этой территории, какие животные, насекомые обитают. Компания получила представление о том, какие виды следует особенно беречь. Эти данные послужат основой для мониторинга изменений экосистем и их эффективной охраны.

А недавно стартовал проект по исследованию популяции диких копытных, которые обитают в Витимском заповеднике. В нескольких местах ООПТ установили солонцы и кормушки для животных, а также фотоловушки, которые помогла приобрести компания "Полюс Вернинское". Первые кадры лесных обитателей уже попали в социальные сети. По завершении проекта лучшие снимки покажут на специально организованной выставке.

Вернинская золотообогатительная фабрика увеличила производительность труда. Фото: Компания "Полюс"

Информация - главный козырь

Большое внимание компания традиционно уделяет охране труда. Минувшей осенью компания "Полюс" запустила пилотный проект по автоматизации охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности на базе SAP. "Полюс Вернинское" стало одной из трех бизнес-единиц, включенных в эксперимент.

SAP - корпоративное программное обеспечение для управления предприятием, при помощи которого можно оптимизировать работу подразделений, усовершенствовать планирование, поставки, логистику. В прошлом году компания начала внедрение этой системы. В этом году функционал ПО расширили.

Система позволяет фиксировать опасные ситуации, регистрировать расследования, анализировать причины возникновения данных событий и на основе этого принимать решения, а также собирать статистику и аналитику по повторным нарушениям. Вся аналитика доступна руководителям подразделений на графических панелях в режиме реального времени. Это крайне важно, ведь производственные риски в горной добыче в силу специфики отрасли велики.

С началом пандемии "Полюс Вернинское" развернул масштабную работу по обеспечению безопасности сотрудников и стал лидером среди предприятий Иркутской области. Привито более 90 процентов работников. Сотрудники блока по охране труда и промышленной безопасности организовали и оптимизировали все процессы в ходе прививочной кампании. Важную роль сыграла и открытая информационная политика "Вернинского".

- Мы всесторонне информировали людей о вакцинации. Постоянно выходила корпоративная газета с последними новостями - количеством заболевших, ответами на злободневные вопросы. Мы выявляли вопросы, которые интересуют людей, и публиковали в газете материалы с достоверной информацией со ссылками на авторитетные источники. Благодаря такому подходу люди понимали, что действия компании продиктованы заботой о здоровье своих работников, - раскрыл секрет формирования коллективного иммунитета Игорь Цукуров. Помощь оказывалась и оказывается также жителям Бодайбинского района. Для районной больницы "Полюс" еще в первую волну приобрел лекарства, 10 аппаратов ИВЛ и другое необходимое оборудование, что значительно облегчило работу местным врачам. Поддержка продолжалась и этом году. Весной в Бодайбинской ЦРБ заработал 32-срезовый компьютерный томограф, приобретенный в рамках социального партнерства компанией "Полюс". Теперь жителям района не надо летать на обследование в областной центр.

Не только пандемия

На этом партнерство с местным сообществом не исчерпывается. "Полюс Вернинское" и администрация Бодайбинского района в очередной раз продлили соглашение о социально-экономическом партнерстве. Согласно ему, в этом году на средства золотодобытчиков продолжался ремонт культурно-досугового центра "Витим" в Бодайбо.

Компания оказывает поддержку Бодайбинскому горному техникуму - покупает для него учебное и лабораторное оборудование для подготовки специалистов горно-металлургической отрасли. Золотопромышленники заинтересованы в воспитании рабочей смены, в том, чтобы молодые специалисты осваивали современные технологии со студенческой скамьи.

Уделяет внимание компания и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей. В этом году в Бодайбо завершена реконструкция памятника воинам-освободителям.

Знак "Почетный металлург" Игорю Цукурову (слева) вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Фото: Компания "Полюс"

Факт

В 2021 году управляющему директору "Полюс Вернинское" Игорю Цукурову присвоено звание "Почетный металлург". Нагрудный знак Министерства промышленности и торговли Российской Федерации ему вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона подчеркнул, что благодаря профессиональным и личным качествам Игоря Цукурова "Полюс Вернинское" стал одним из лучших производственных предприятий региона.