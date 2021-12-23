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23.12.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

Пострадавшие при пожаре на вездеходе доставлены в больницу под Томском

Текст: Наталья Граф (Томск)

Пятеро вахтовиков госпитализированы в городе Стрежевом Томской области после пожара на гусеничном вездеходе на автодороге в Ханты-Мансийском автономном округе.
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- Четверо мужчин находят в хирургическом отделении медучреждения в состоянии средней степени тяжести, - сообщает департамент здравоохранения Томской области. - Еще один мужчина в возрасте 37 лет госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пожар на гусеничном вездеходе с прицепом-бытовкой произошел вечером 22 декабря на 41 километре автодороги Стрежевой - Ваховск в Нижневартовском районе. На момент прибытия пожарных вездеход горел открытым пламенем. Погибших в результате возгорания нет.

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