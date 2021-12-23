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23.12.2021 07:52

Три кита безопасности

Работа СУЭК отвечает всем современным экологическим требованиям
Текст: Иван Васильев
Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
В этом году Сибирская угольная энергетическая компания отметила 20-летний юбилей. Проделан огромный путь. Компания развивалась и крепла вместе с современной российской угольной отраслью, безусловным лидером которой теперь является. О достижениях и планах "РГ" рассказывает генеральный директор АО "СУЭК - Красноярск", регионального подразделения компании, Андрей Федоров.
Генеральный директор АО "СУЭК - Красноярск", регионального подразделения компании, Андрей Федоров. Фото: АО "СУЭК - Красноярск" Генеральный директор АО "СУЭК - Красноярск", регионального подразделения компании, Андрей Федоров. Фото: АО "СУЭК - Красноярск"
Генеральный директор АО "СУЭК - Красноярск", регионального подразделения компании, Андрей Федоров. Фото: АО "СУЭК - Красноярск"

Какие главные достижения, на ваш взгляд, формируют облик СУЭК сейчас? Что нужно упомянуть в первую очередь, если говорить о двадцатилетних итогах работы?

Андрей Федоров: Прежде всего давайте вспомним, с чего все начиналось. Это был конец 1990-х - начало 2000-х годов, когда практически была разрушена единая система управления предприятиями, снабжения материально-техническими ресурсами. Были серьезные налоговые долги и долги по заработной плате, а уровень зарплаты горняков был достаточно низким. Сегодня же мы имеем единую систему управления, снабжения, стабильную и достойную оплату труда. А главное достижение за 20 лет: мы научились работать по самым высоким российским и мировым стандартам как в части эффективности, безопасности, культуры производства, так и социального взаимодействия с сотрудниками и регионами ответственности. У нас выстроена система социального партнерства, которая обеспечивает стабильную обстановку на наших территориях. На принципах государственно-частного партнерства мы участвуем в национальных проектах "Жилье и городская среда", "Экология", "Здравоохранение", "Образование". У нас на предприятиях очень развито волонтерское движение. Участвуем в федеральных акциях - от патриотических мероприятий ко Дню Победы до переписи населения, благоустройства, сохранения природы, помощи людям старшего поколения, работы с молодежью. Нет ни одной сферы, которую они не охватили бы своей энергией.

Конец года - традиционное время подведения текущих производственных итогов. Какие они у СУЭК?

АФ: Сначала хочу напомнить, что бурые угли, которые мы добываем в Красноярском крае, используются в первую очередь для производства энергии и тепла в так называемой "большой" энергетике - на тепловых электростанциях. Мы обеспечиваем топливом энергосистему Красноярского края, Новосибирской области, Алтая, Хакасии. Стоимость киловатта в час, производимого из наших углей, самая низкая в России.

Объемы добычи у нас зависят от того, сколько потребляет энергосистема. А это, в свою очередь, зависит от очень многих факторов, в том числе природных. Например, зима многоснежная, часто идут дожди, водохранилища на гидростанциях заполнены, тогда загрузка угольной генерации ниже, чем обычно. Если зима теплая, то опять производство ниже. Колебания бывают значительными. В 2019 году мы добыли 31 миллион тонн угля, а в 2020-м - 25,5 миллиона тонн, и в 2021-м планируем выйти на такой же показатель. План на 2022 год - 32 миллиона тонн, потому что всегда планирование идет с учетом максимальной нагрузки энергосистемы. Каким будет факт, пока сказать трудно. Наша основная задача - быть готовыми к этим колебаниям. Мы с ней справляемся.

Второй год экономика работает в условиях пандемии. На некоторые сегменты рынка она оказывает критическое влияние. Как влияют ковидные ограничения на угольщиков?

АФ: Мы сразу сформировали комплексный перечень мер и мероприятий по профилактике и защите персонала. Наши предприятия являются стратегическими в вопросе обеспечения энергетической безопасности большого сибирского региона, и мы обязаны сохранить их стабильную работу при любых обстоятельствах. У нас всем сотрудникам выдаются одноразовые медицинские маски, антисептические гели и другие средства индивидуальной защиты, на всех предприятиях установлены системы термоконтроля на проходных, в кабинетах - рециркуляторы, на постоянной основе ведется санобработка зданий, производственных площадей и транспорта специальными антибактериальными средствами. В общем, весь комплекс мер мы реализуем. Около 80 процентов наших сотрудников прошли вакцинацию. Что касается переболевших, то каждый случай у нас на контроле - мы отслеживаем, сопровождаем заболевших сотрудников. В этом плане ведется большая работа, мы управляем процессом.

Фото: АО "СУЭК - Красноярск"

Тема инноваций сейчас у всех на слуху. В представлении обывателя в угольной отрасли ничего такого быть не может: копай уголь и вези его сжигать, вот и весь процесс. Как все обстоит на самом деле?

АФ: Мы имеем большие запасы угля. Соответственно, и технологии его добычи нам нужны самые эффективные. В наши дни шахтер на открытых горных работах - это не человек с отбойным молотком, а оператор высокопроизводительной мощной техники. У нас на добыче используются роторные экскаваторы, где системы управления построены на современной электронике, и, соответственно, эксплуатировать такое оборудование могут только высококвалифицированные специалисты. Например, экскаватор ЭРШРД-5250 на Березовском разрезе весом более 4,5 тысячи тонн с производительностью пять тысяч тонн в час. Там же работает уникальный для России конвейер. Всем этим комплексом длиной 15 километров с пятью перегрузочными пунктами, большим количеством электрических двигателей и прочих механизмов может управлять всего один человек, отслеживая его работу на всех уровнях в режиме реального времени! На роторном комплексе SRs(K)-4000, который используется на вскрыше на Назаровском разрезе, в 2020 году введена система так называемого "автокопания". Экскаватор отрабатывает забой самостоятельно, машинист экскаватора осуществляет только визуальный контроль. То есть на наших предприятиях достигнута достаточно высокая степень автоматизации производства. СУЭК первой в Красноярском крае опробует такую экипировку для персонала, как промышленные пассивные экзоскелеты.

Еще одна важная тема - экология. Крупная промышленность - это всегда серьезное воздействие на окружающую среду.

АФ: Как отметил на последнем Красноярском экономическом форуме генеральный директор СУЭК Степан Александрович Солженицын, технология и экология у нас неотделимы. Реализация экологической программы - это ежедневная составляющая нашей производственной деятельности. Экологическая программа - это всегда три кита: вода, воздух и земля. Мы реализуем проекты во всех этих направлениях. Так, у нас присутствуют сбросы откачиваемых карьерных вод на рельеф и в водоемы. И мы уделяем особое внимание тому, чтобы эти воды были очищены должным образом. Новые запросы к качеству окружающей среды требуют новых подходов. И на всех наших предприятиях сегодня планируются либо строятся комплексы самых современных очистных сооружений с использованием наилучших доступных технологий, реализуется программа минимизации эффекта от сброса. Инвестиции в весь комплекс мероприятий по водоотведению и водоочистке составили около пяти миллиардов рублей. Что касается земель, то, когда уголь вынимается, отработанное пространство засыпается породами вскрыши, восстанавливается рельеф и передается государству с лесонасаждениями либо под пастбища. Таким образом, мы не используем так называемые внешние отвалы, не вовлекаем дополнительно земли в оборот.

Факт

СУЭК ориентирован на передовые технологии во всем, что касается защиты окружающей среды. Для минимизации выбросов от производственных объектов повсеместно устанавливаются электрофильтры с высоким коэффициентом улавливания загрязняющих частиц. Ведется ежедневный мониторинг качества воздуха силами специалистов комплексных лабораторий. Они есть на каждом предприятии и постоянно проходят государственную аккредитацию. На стыке вопросов инноваций и экологии находится и совместная с учеными разработка СУЭК бездымного топлива для коммунально-бытовых нужд населения. Оно уже широко известно в Красноярске и соседних регионах. При этом производство бездымного топлива более затратное, чем добыча угля. Компания инвестировала в него уже миллиард рублей. Но, как подчеркнул Андрей Федоров, "эти затраты - наша социальная ответственность, наш вклад в оздоровление экологии Красноярска".

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