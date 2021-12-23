Россельхозбанк делает ставку на кредитную и образовательную поддержку клиентов

Что выбрать - цифровые технологии или формат "Человек человеку"? Для Россельхозбанка так вопрос не стоит. Здесь эти направления развиваются параллельно. Какие проекты рождаются на стыке "Цифры" и личного общения с клиентом, рассказала директор иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Наталья Викторовна, 2020 год для Россельхозбанка прошел под знаком сельской ипотеки. А каким был знак 2021-го?

Директор иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Фото: Россельхозбанк

Наталья Баркова: Уходящий год стал для нас годом цифровизации и новых технологий. Банк активно развивал цифровую платформу "Свое". Основными драйверами в этом году стали два ее направления - "Свое. Родное" и "Свое. Фермерство". Кроме того, активно развивали платформу "Свое жилье".

Активно проводя цифровизацию, мы остаемся банком с человеческим лицом - сохраняем и развиваем офлайнуслуги. Несмотря на продолжающиеся ограничения, мы расширили географию присутствия. Открыли отделения на севере Иркутской области - в Киренске и Железногорске-Илимском, начали работу над проектами в Усть-Куте, Шелехове, офисы откроются уже в следующем году. Мы выполняем стратегическую для банка задачу - обеспечение максимальной доступности финансовых услуг для жителей отдаленных территорий.

И, конечно, значимым событием стало открытие "Школы фермера".

Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Почему в нем возникла необходимость?

НБ: "Школа фермера" - образовательный проект, который финансируется Россельхозбанком. Задача проекта - научить фермеров планировать и просчитывать свои бизнесидеи. Не секрет, что задумок у предпринимателей, как правило, много, но до реализации доходят далеко не все - не хватает навыков бизнес-планирования.

Проект стартовал в прошлом году, а Иркутская область при поддержке регионального правительства, министерства сельского хозяйства и Иркутского ГАУ присоединилась к нему в 2021-м. Получение дополнительных знаний для аграриев зоны рискованного земледелия еще более актуально, чем для сельхозпроизводителей в высокоразвитых агропромышленных районах.

Программа разработана при участии специалистов банка в сотрудничестве с Иркутским государственным аграрным университетом и приглашенными экспертами, согласована с минсельхозом РФ. Мы постарались включить в программу базовые знания из разных сфер, а это уроки по специализациям "Школы" - животноводство и растениеводство, банковские инструменты и маркетинг, юридические основы. Ведь фермер, помимо основного рода деятельности, еще и бухгалтер, и маркетолог, и юрист в одном лице.

Мы получили больше пятидесяти заявок, по конкурсу выбрали 25 слушателей - как начинающих фермеров, так и не имеющих опыт ведения сельского хозяйства. К концу курсов слушатели должны просчитать идею, с которой они поступили, составить бизнес-план и защитить его. Трое лучших выпускников получат гранты от банка по триста тысяч рублей. Также окончившим "Школу фермера" вручат дипломы государственного образца о переподготовке и повышении квалификации.

Что происходит с ипотечным направлением Россельхозбанка? Ставка Центробанка растет, а с ней растет и стоимость кредитов. Ощущаете ли вы снижение интереса со стороны заемщиков?

НБ: В прошлом году мы работали с сельской ипотекой под три процента годовых. Спрос был колоссальный. В этом году лимит по программе государство несколько сократило. При этом Россельхозбанк продолжает работать с другими ипотечными продуктами, и к ним интерес остается стабильным. За текущий год мы провели более семисот сделок, показатели сопоставимы с прошлогодними.

С другой стороны, вслед за ставкой ЦБ растут и ставки по вкладам. Какие продукты предлагал в этом году ваш банк?

НБ: В Россельхозбанке широкая линейка депозитов - как долгосрочные, так и краткосрочные продукты, которые можно пополнять или частично снимать с них средства. Главное, определиться, для какой цели нужен вклад. Вместе с тем мы видим, что у населения выросли интерес и доверие к инвестиционным продуктам. По сравнению с прошлым годом - в несколько раз.

Россельхозбанк намечал до конца года подключить к маркетплейсу "Cвое. Родное" всех клиентов из числа КФХ. Удалось ли справиться с этой задачей?

НБ: Удалось подключить большое количество клиентов. Мы персонально доводили до каждого клиента информацию о том, как реализовать продукцию на площадке нашего маркетплейса. Теперь задача - достучаться до всех фермеров области. С одной стороны, потребность в такой площадке есть. С другой, нужно буквально объезжать и обходить хозяйства - ведь фермеры большую часть времени проводят в поле. Препятствием становится отсутствие стабильного интернета в отдаленных районах. Плюс большие расстояния и неразвитая логистика усложняют доставку фермерской продукции потребителям.

И традиционно - какие у банка планы на будущий год?

НБ: Мы продолжим расширять сеть присутствия и приведем к стандартам офисы на отдаленных территориях, чтобы сделать их точками притяжения для клиентов. Будем развивать небанковские сервисы, например, обучение финансовой грамотности на базе офисов Россельхозбанка, возможность пользоваться интернетом. А также улучшать свои процессы, стараться сделать услуги более доступными для фермеров и населения Иркутской области. И, конечно, продолжим проект "Школа фермера". Возможно, успеем реализовать и другие социальные проекты.

На правах рекламы