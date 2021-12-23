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23.12.2021 04:00

Сибирским селам включают интернет

"Ростелеком" устраняет цифровое неравенство
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
Телекоммуникации - сфера не только экономики, но и общества в целом, прогресс которой в последние десятилетия особенно заметен.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Интернет, видеосвязь и разнообразные мессенджеры делают контакты между людьми все более интенсивными. Но никакой технологический рывок не в состоянии физически приблизить населенные пункты, расположенные в заполярной тундре, глухой тайге или высоко в горах. Задача обеспечить их современной связью до сих пор остается сложной для сотрудников телекоммуникационных компаний. Она требует от специалистов высокой квалификации и способности принимать нестандартные решения.

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и "Ростелеком" подписали соглашение, которое дало вторую жизнь проекту по устранению цифрового неравенства. Он получил название УЦН 2.0 и предполагает проведение современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500. Базовые станции в основном подключаются по оптоволокну. Проект рассчитан до 2030 года. К этому времени предстоит обеспечить доступной мобильной связью более 24 тысяч небольших населенных пунктов России, в том числе 1,2 тысячи - в 2021 году.

Любому человеку, даже не имеющему профессионального отношения к телекоммуникациям, понятно, что труднее всего выполнить эти планы в Сибири и на Дальнем Востоке. Поселки, села и деревни разбросаны здесь на огромной территории. Суровый климат и зачастую бездорожье препятствуют работе связистов. Тем ценнее те результаты, которых удалось им добиться.

В ряде регионов работы по УЦН 2.0 уже завершены. В результате в Новосибирской области мобильная голосовая связь четвертого поколения и беспроводной интернет стали доступнее для 12,5 тысячи жителей в 41 населенном пункте. Как подчеркнул министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, сейчас идет активное подключение к интернету школ, ФАПов, пожарных частей, домов культуры, библиотек, пунктов полиции. В Иркутской области подключены населенные пункты, в которых проживает в общей сложности около четырех тысяч человек.

Первую в стране базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в пилотном режиме запустили весной этого года в деревне Редкое Называевского района Омской области. Всего в этом году услуги связи стали доступнее в девятнадцати населенных пунктах региона.

Столько же отдаленных сел Республики Бурятия в этом году охвачены интернетом. Как отметил глава сельского поселения Кульское Игорь Соболев, связь нового поколения больше всего ждали семьи, где есть школьники и студенты: дети в случае необходимости смогут учиться дистанционно, а также пользоваться образовательными сервисами.

Но неожиданно в планы вмешалась погода. В Бурятию в конце лета пришел крупнейший за последние тридцать лет паводок, который спровоцировали в том числе и мощные дожди в соседней Монголии. В селах Новодесятниково и Убер-Киреть, а также улусе Субуктуй при строительстве базовых станций связи поднялись грунтовые воды, затопившие котлованы. Специалистам пришлось в срочном порядке пересматривать техническое решение, чтобы обеспечить гидроизоляцию объектов. Для этого на глубину два с половиной метра устанавливали железобетонные кольца, а потом уже заливали фундамент для станций.

С не меньшими по сложности проблемами пришлось столкнуться и в Горном Алтае. В этом регионе до конца года должны появиться базовые станции мобильной связи в 23 селах. Как рассказала заместитель директора Алтайского филиала "Ростелекома" на территории Республики Алтай Лариса Имедоева, почти все эти населенные пункты находятся в горах. Некоторые из них - на высокогорье, куда в советское время с трудом и большими затратами протянули телефонную линию.

Например, до 2020 года в селах Топучая и Верх-Апшуяхта связь с внешним миром поддерживалась только по телефонной линии. Оптика до Верх-Апшуяхты была проведена в прошлом году, а магистральная линия связи до Топучей - уже в этом. В общей сложности это двадцать километров линий.

- Проект УЦН 2.0 стал логичным продолжением проекта по устранению цифрового неравенства, который действует с 2014 года. Появление базовых станций в селах и деревнях - это важный шаг к равномерному покрытию современными услугами связи всей территории Сибири, в том числе самых отдаленных районов, - прокомментировал вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" компании "Ростелеком" Николай Зенин.

Всего в проект УЦН 2.0 этого года вошло 209 сибирских населенных пунктов. Больше всего базовых станций построят в Алтайском крае (42) и Новосибирской области (41).

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область СФО Алтайский край СФО Республика Алтай СФО Омская область

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