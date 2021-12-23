Сибирских фермеров научат зарабатывать на сельском туризме

Вступление в силу с 1 января 2022 года изменений в федеральном законодательстве отводит сельскому туризму роль одного из приоритетных направлений развития отрасли. Это, в частности, поможет обеспечить занятость селян в смежных с АПК видах деятельности.

Для регионов Сибири эта задача крайне актуальна. По данным исследования Центра экономических и политических реформ, за последние десять лет в Омской и Новосибирской областях прекратило существование более семидесяти деревень. Сотни сибирских сел остаются в зоне риска.

Наиболее активные жители пытаются привлечь к сохранившим народные традиции уголкам внимание туристов. Однако прежде все упиралось в проблему финансирования таких проектов. Теперь ситуация должна измениться.

На развитие агротуризма будут выделять немалые средства федерального бюджета, но на условиях софинансирования с регионами. Новые меры господдержки должны способствовать развитию туристических услуг, сельской инфраструктуры, повышению качества жизни селян.

В Омской области для этого есть все предпосылки. Например, в Азовском районе действует уникальная страусиная ферма, в Таре разводят маралов, в Москаленском районе расположено соленое озеро с лечебными рачками, а казачья станица Генераловка - это кладезь старинных традиций. Туристы могут не только посетить пасеку, псарню и конюшню, но и попробовать себя в искусстве верховой езды, владения шашкой, посидеть за гончарным кругом и даже стать участником свадьбы в национальных костюмах. Единственный минус - остановиться здесь можно только в палатке или заночевать в машине.

А вот в селе Усть-Заостровке Омского района рядом с семейной экофермой "Планета коров" уже появились домики для гостей. Так отреагировали на туристический спрос местные предприниматели.

- Туристам разрешают пообщаться с животными. На молочной ферме устраивают мастер-классы по варке сыров, дегустации. Есть магазинчик, где можно приобрести вкусную продукцию. Плюс прекрасная природа. Этот тур набирает у горожан популярность, - утверждает главный специалист регионального Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ольга Подголова.

Массового распространения такие проекты пока не получили. Одна из причин - фермерам не хватает знаний, опыта и решимости. Помочь им призвана специальная образовательная программа, которую предлагает Центр компетенций. Недавно прошел недельный семинар с участием бизнес-тренеров из тринадцати регионов России. Разносторонние знания, которые получили сельские предприниматели, помогут им в создании туристических проектов. Лучшие смогут рассчитывать на грант и сопровождение.

Параллельно Центр компетенций помогает резидентам продвигать качественную продукцию, в том числе в крупных торговых сетях. Когда люди знают, что такое фермерские колбаски и сыры, у них появляются стимулы поехать с экскурсией туда, где все это производят, полагают специалисты.

Чтобы возродить старинные села, предприниматели открывают там новые предприятия. Такие попытки делают представители казахской, татарской, немецкой, эстонской, белорусской, украинской диаспор. Главные проблемы, с которыми они сталкиваются, - инфраструктурные. До многих сел добраться довольно сложно. Есть и другие препятствия. Найти выход помогает переговорная площадка в омском бизнес-инкубаторе с участием экспертов профильных служб и региональных министерств.

- Предприниматели могут обсудить с опытными специалистами методы помощи и поддержки, совместной работы, устранения административных барьеров. У них есть возможность узнать, насколько экономически целесообразен тот или иной проект, что требуется сделать, чтобы включить его в туристическую или сельскохозяйственную программу региона, - рассказала корреспонденту "РГ" председатель Центра инноваций социальной сферы Ирина Сербина.

Справка "РГ"

По данным регионального минкультуры, сегодня экскурсионные туры по ста направлениям предлагают в 18 районах Омской области. Разработано 75 туристических маршрутов. Согласно информации Омскстата, гостей региона готово принять более 140 гостиниц (40 процентов из них - в районах), а также свыше 70 специализированных средств размещения (80 процентов из них - сельские).