Сибирских фермеров научат зарабатывать на сельском туризме

Новости

В России построили завод боевых беспилотников 11:15
США обнаружили пособников террористов в Бразилии 11:07
Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра 11:00
Сбербанк снизил первый взнос по ряду ипотечных программ 10:49
Новые правила въезда грузовиков в столицу заработают с 1 января 2022 года 10:48
В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака 10:34
Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае посетили более 350 тысяч человек 10:17
Минэнерго пояснило новые правила расчета тарифов на свет для населения 10:15
Минприроды назвало города с самым грязным воздухом 10:14
Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний" 10:04
ВСУ впервые провели в Донбассе стрельбы с использованием комплексов Javelin 09:44
Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти 08:28
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 08:25
23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки 08:08
МЧС отправило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 07:35
Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением 07:00
Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела 06:40
Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов 06:19
Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа 05:55
Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 10:21
Рубрика: Власть

Сибирских фермеров научат зарабатывать на сельском туризме

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 291(8642)
Вступление в силу с 1 января 2022 года изменений в федеральном законодательстве отводит сельскому туризму роль одного из приоритетных направлений развития отрасли. Это, в частности, поможет обеспечить занятость селян в смежных с АПК видах деятельности.
В Азовском районе действует уникальная страусиная ферма. Фото: Владимир Казионов В Азовском районе действует уникальная страусиная ферма. Фото: Владимир Казионов
В Азовском районе действует уникальная страусиная ферма. Фото: Владимир Казионов

Для регионов Сибири эта задача крайне актуальна. По данным исследования Центра экономических и политических реформ, за последние десять лет в Омской и Новосибирской областях прекратило существование более семидесяти деревень. Сотни сибирских сел остаются в зоне риска.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Кабмин утвердил постановление о грантовой поддержке сельского туризма

Наиболее активные жители пытаются привлечь к сохранившим народные традиции уголкам внимание туристов. Однако прежде все упиралось в проблему финансирования таких проектов. Теперь ситуация должна измениться.

На развитие агротуризма будут выделять немалые средства федерального бюджета, но на условиях софинансирования с регионами. Новые меры господдержки должны способствовать развитию туристических услуг, сельской инфраструктуры, повышению качества жизни селян.

В Омской области для этого есть все предпосылки. Например, в Азовском районе действует уникальная страусиная ферма, в Таре разводят маралов, в Москаленском районе расположено соленое озеро с лечебными рачками, а казачья станица Генераловка - это кладезь старинных традиций. Туристы могут не только посетить пасеку, псарню и конюшню, но и попробовать себя в искусстве верховой езды, владения шашкой, посидеть за гончарным кругом и даже стать участником свадьбы в национальных костюмах. Единственный минус - остановиться здесь можно только в палатке или заночевать в машине.

А вот в селе Усть-Заостровке Омского района рядом с семейной экофермой "Планета коров" уже появились домики для гостей. Так отреагировали на туристический спрос местные предприниматели.

- Туристам разрешают пообщаться с животными. На молочной ферме устраивают мастер-классы по варке сыров, дегустации. Есть магазинчик, где можно приобрести вкусную продукцию. Плюс прекрасная природа. Этот тур набирает у горожан популярность, - утверждает главный специалист регионального Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ольга Подголова.

Массового распространения такие проекты пока не получили. Одна из причин - фермерам не хватает знаний, опыта и решимости. Помочь им призвана специальная образовательная программа, которую предлагает Центр компетенций. Недавно прошел недельный семинар с участием бизнес-тренеров из тринадцати регионов России. Разносторонние знания, которые получили сельские предприниматели, помогут им в создании туристических проектов. Лучшие смогут рассчитывать на грант и сопровождение.

Параллельно Центр компетенций помогает резидентам продвигать качественную продукцию, в том числе в крупных торговых сетях. Когда люди знают, что такое фермерские колбаски и сыры, у них появляются стимулы поехать с экскурсией туда, где все это производят, полагают специалисты.

Фото: iStock
Корпорация "Туризм.рф" одобрила создание новых курортов в 27 регионах России

Чтобы возродить старинные села, предприниматели открывают там новые предприятия. Такие попытки делают представители казахской, татарской, немецкой, эстонской, белорусской, украинской диаспор. Главные проблемы, с которыми они сталкиваются, - инфраструктурные. До многих сел добраться довольно сложно. Есть и другие препятствия. Найти выход помогает переговорная площадка в омском бизнес-инкубаторе с участием экспертов профильных служб и региональных министерств.

- Предприниматели могут обсудить с опытными специалистами методы помощи и поддержки, совместной работы, устранения административных барьеров. У них есть возможность узнать, насколько экономически целесообразен тот или иной проект, что требуется сделать, чтобы включить его в туристическую или сельскохозяйственную программу региона, - рассказала корреспонденту "РГ" председатель Центра инноваций социальной сферы Ирина Сербина.

Справка "РГ"

По данным регионального минкультуры, сегодня экскурсионные туры по ста направлениям предлагают в 18 районах Омской области. Разработано 75 туристических маршрутов. Согласно информации Омскстата, гостей региона готово принять более 140 гостиниц (40 процентов из них - в районах), а также свыше 70 специализированных средств размещения (80 процентов из них - сельские).

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Развитие туризма в России

Главное сегодня

В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022
Против матери найденных в овраге под Саратовом детей возбудили дело
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими