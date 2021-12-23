Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний"

Иркутский государственный университет разместил на своем сайте редкую фотографию так называемых спрайтов - электрических разрядов в холодной плазме. Этот снимок, который пресс-служба вуза назвала одним самых интересных астрономических фото 2021 года, предоставил директор астрономической обсерватории университета Сергей Язев.

Спрайтами именуют открытый относительно недавно вид электрических разрядов, происходящих высоко над поверхностью нашей планеты - в 50-130 километрах от Земли. Это пространство между атмосферой и космосом, и высокие спрайты иногда называют космическими. Они представляют собой подобие бьющей вверх молнии. Впервые их зафиксировали еще в прошлом тысячелетии, в 1989 году, однако об их природе до сих пор известно очень немногое.

"Космические молнии" запечатлела ровно полгода назад, 23 июня, метеорная установка SKYLINE университетской обсерватории, установленная в Тункинской долине.

По словам Сергея Язева, эти молнии возникают во время гроз. Заметить и тем более зарегистрировать эти вспышки, имеющие сложную форму и длящиеся сотую долю секунды, крайне сложно. Метеорная установка зафиксировала "молнии" во время мощной грозы, причем это редкий случай множественных спрайтов, рассказала пресс-служба иркутского университета.