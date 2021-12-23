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23.12.2021 10:04
Рубрика: Общество

Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний"

Текст: Дмитрий Машуков

Иркутский государственный университет разместил на своем сайте редкую фотографию так называемых спрайтов - электрических разрядов в холодной плазме. Этот снимок, который пресс-служба вуза назвала одним самых интересных астрономических фото 2021 года, предоставил директор астрономической обсерватории университета Сергей Язев.

Фото: M.Weiss/Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian
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Спрайтами именуют открытый относительно недавно вид электрических разрядов, происходящих высоко над поверхностью нашей планеты - в 50-130 километрах от Земли. Это пространство между атмосферой и космосом, и высокие спрайты иногда называют космическими. Они представляют собой подобие бьющей вверх молнии. Впервые их зафиксировали еще в прошлом тысячелетии, в 1989 году, однако об их природе до сих пор известно очень немногое.

"Космические молнии" запечатлела ровно полгода назад, 23 июня, метеорная установка SKYLINE университетской обсерватории, установленная в Тункинской долине.

По словам Сергея Язева, эти молнии возникают во время гроз. Заметить и тем более зарегистрировать эти вспышки, имеющие сложную форму и длящиеся сотую долю секунды, крайне сложно. Метеорная установка зафиксировала "молнии" во время мощной грозы, причем это редкий случай множественных спрайтов, рассказала пресс-служба иркутского университета.

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