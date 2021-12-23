Ученый из Томска предложил создать в России научный кадровый резерв

Конгресс молодых ученых в Сочи стал одним из ключевых мероприятий Года науки и собрал около трех тысяч человек со всей России. Профессор Томского политеха Павел Стрижак оказался единственным томским участником встречи с президентом РФ. Он обратился к главе государства с рядом предложений по совершенствованию научной и образовательной среды.

Павел Александрович, вас называют одним из самых молодых ученых в России. В 26 лет вы защитили докторскую диссертацию, а в 33 года получили звание профессора. Чем привлекла вас научная карьера?

Павел Стрижак: Я приехал из Кемеровской области поступать в Томск - ведь этот город по праву считается столицей науки и образования в Сибири. Каждый пятый томич - студент. Меня привлекало все, что связано с энергетикой, так как в Кузбассе эта отрасль активно развивается. Поэтому я выбрал профессию инженера по автоматизации теплоэнергетических процессов и собирался работать по специальности в этой отрасли в родном регионе. Но на пятом курсе увлекся наукой и после окончания вуза передумал возвращаться в Кузбасс.

У меня были предложения по работе из Санкт-Петербурга и Казани. Но я решил остаться в Томске и поступить в аспирантуру к своему научному руководителю - Гению Владимировичу Кузнецову. А спустя девять месяцев уже защитил кандидатскую диссертацию. Ее тема связана с тем, как безопасно и эффективно зажигать бензин, керосин, дизельное топливо источниками с маленьким содержанием энергии. Пожарная безопасность этих процессов была основной. Я выяснял, какой искринки и частички достаточно для того, чтобы произошло несанкционированное возгорание.

Сегодня под моим руководством в ТПУ работает специализированная лаборатория, которая выполняет проекты в коллаборации с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Бразилии, Индии, России и других стран. Тематика наших исследований по-прежнему связана с определением условий стабильного зажигания в установках и двигателях, нерегламентных возгораний всех видов перспективных топлив при хранении и транс-порте. Мы привлекаем к ним большую команду молодых людей - школьников, лицеистов, студентов, магистрантов, аспирантов. Ежегодно в наш коллектив входят новые кадры.

А как вам удается заинтересовать их научной деятельностью? Насколько привлекательна карьера в науке для современной молодежи?

Павел Стрижак: На мой взгляд, есть три наиболее важных условия активного привлечения молодежи в науку. Во-первых, необходимо создавать конкурентные условия в университетах и институтах в сфере финансирования и оплаты труда. Добиваться того, чтобы предприятия своими предложениями и зарплатами "не перебивали" спрос на молодые кадры. Это яркая черта последних пяти-десяти лет, когда много талантливых ребят уходят в бизнес или промышленность вместо науки. Второе условие - это оснащение вузов и институтов современными программными аппаратными комплексами. Если материально-техническое обеспечение лабораторий находится на высоком уровне, то молодежь идет в них. Причем толпой. А в-третьих, ребятам нужны примеры. Они должны своими глазами видеть людей, которые пошли по этому пути и добились успеха.

Что касается популярности научной карьеры, то сегодня примерно 20-25 процентов от каждого выпуска стабильно поступает в аспирантуру. Половина из них защищается и остается в науке. Это хорошая динамика.

О чем вы говорили на встрече с президентом?

Павел Стрижак: Нас было тринадцать человек. Все члены нашего собрания - молодые ученые, увлеченные своим делом. И темы, которые мы поднимали, были разносторонними и интересными, не "местечковыми", а касающимися всей страны. Мы озвучили около тридцати предложений, которые должны повысить не только уровень наших научных исследований, но и уровень жизни работников в научно-образовательной сфере.

Лично я выступил с идеей создать на государственном уровне кадровый резерв руководителей в научно-образовательной среде. В последнее время в ряде регионов ситуация такова: если в организации происходит какой-то коллапс, то заменить руководящего сотрудника просто некем. Нет конкурентной замены ни директору, ни ректору, ни проректору, ни руководителю отделения. Приходится спешно назначать человека со стороны или искать внутри, зачастую не имеющего абсолютно никакой программы по развитию подразделения или организации. И коллективу сложно это принять. Да и претендентам на руководство крайне сложно управлять.

В то же время в научно-образовательной среде очень много интеллектуально развитых людей, которые могут прогрессировать под руководством успешных и опытных коллег. Ведь молодым специалистам без необходимой подготовки и опытного наставника крайне сложно быстро включиться в работу.

Решением этой проблемы могло бы стать создание кадрового резерва руководителей на государственном уровне, разработка базовых принципов, по которым будет формироваться этот резерв, внедрение в эту работу соответствующих организаций, которые займутся подготовкой кадров не только для себя, но и для партнеров. Вход в эту систему должен быть доступен коллегам разного возраста, а продвижение по ней - понятным и четким.

Я обратился к главе государства с просьбой инициировать создание такой программы, системы формирования кадрового резерва с конкретными треками, требованиями, правами и обязанностями.

У вас ведь было и второе предложение?

Павел Стрижак: Второе предложение связано с формированием Российского образовательного фонда. В последнее время генерируется много новых знаний. Инициативные проекты по использованию научных знаний могли бы кристаллизоваться в предложения и образовательные программы и на экспертной основе получать финансирование на реализацию.

Это позволит, к примеру, создавать открытые образовательные курсы для обучающихся. И они сами смогут выбирать себе в рамках этого курса различные модули и треки. К примеру, один из модулей будут читать специалисты из Томска, второй из Новосибирска, третий из Москвы. Тогда и студенты получали бы необходимые знания от лидеров в той или иной отрасли, и другие участники процесса были бы мотивированы работать на высоком уровне. Этот подход позволил бы всем прогрессировать в конкурентной среде.

А какие планы у вашей научной группы? Над чем вы сейчас работаете?

Павел Стрижак: Сегодня мы выполняем исследования для развития экологически перспективных технологий в энергетике, в том числе для утилизации индустриальных и коммунальных отходов. Наш коллектив стремится выйти за пределы лаборатории и создать пилотные промышленные установки.

Еще одно большое направление - разработка технологий локализации и тушения лесных и городских пожаров. Летом следующего года мы планируем выйти на испытания наших разработок с применением авиации.