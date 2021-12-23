2021 год для предприятий управления по Восточно-Сибирской железной дороге завершается на позитивной ноте. Сервисные локомотивные депо (СЛД), расположенные в границах ВСЖД, сохранили социальную программу и корпоративный дух.

По итогам трех кварталов Управление показало хорошие результаты. Так, текущий ремонт: в объеме ТР-1 (самый простой вид, включает наименьшее число работ) выполнение по тепловозам достигло 120 процентов, ТР-2 (в него входят дополнительные работы, такие как обточка колесных пар) - 101 процент, ТР-3 (еще более масштабный) и техническое обслуживание (ТО-3) достигли 100 процентов.

Общий успех складывается из достижений каждого подразделения. В этом году лучшие результаты - у депо Зиминское и Братское (по ремонту тепловозов). А по электровозам - у Иркутского и Улан-Удэнского предприятий. Всего же за 11 месяцев Управлению удалось отремонтировать 5 545 секций локомотивов.

Роман Клиомфас, начальник Управления по Восточно-Сибирской железной дороге филиала "ВосточноСибирский" ООО "ЛокоТех-Сервис". Фото: ООО "ЛокоТех-Сервис"

- Однако основным показателем эффективности нашего Управления является повышение коэффициента готовности локомотива к эксплуатации (КГЭ), - подчеркивает Роман Клиомфас, начальник Управления по Восточно-Сибирской железной дороге филиала "Восточно-Сибирский" ООО "ЛокоТех-Сервис" (входит в ГК "ЛокоТех"). - Он показывает, как долго локомотивы, которые мы обслуживаем, будут оставаться на ходу, в работоспособном состоянии.

В этом году среднее значение КГЭ выросло относительно 2020 года, а в отдельных депо оно достигло отметки 0,930, чего не удавалось добиться даже в относительно спокойных условиях доковидного 2019 года. Результат, по словам Романа Клиомфаса, получили за счет сокращения времени на ремонт и обслуживание локомотивов, своевременной подгонки машин, повышения качества работ, внимания к укомплектованности штата и компетентности персонала, инвестициям в развитие производства.

- По России в 2020-м ряд наших депо вошел в двадцатку лучших. Значительно поднялись показатели Нижнеудинского и Братского депо, которые из восьмого десятка рейтинга перешли в третий, - добавил начальник Управления.

При этом фронт работ и объемы ремонта у сотрудников предприятий ООО "ЛокоТехСервис" ежегодно растут. Так, в 2020-м на Восточно-Сибирской железной дороге приняли более 40 единиц новой локомотивной техники - грузовые электровозы серии 3ЭС5К "Ермак" и маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ. Это сложная техника, предназначенная для эксплуатации в суровых природных условиях. А в октябре этого года локомотивный парк пополнился еще двумя машинами 3ЭС5К, их обслуживание взяло на себя сервисное локомотивное депо Улан-Удэнское ООО "ЛокоТех-Сервис".

Еще одним из важнейших критериев оценки работы стало то, как предприятия справились с пандемией.

Как отметил Роман Клиомфас, работа в период пандемии на всех предприятиях была стабильной и не прекращалась ни на секунду. Были приняты все необходимые меры безопасности, работников полностью обеспечили средствами индивидуальной защиты и антисептиками, организовали соблюдение социальной дистанции. На удаленный режим работы был переведен ряд сотрудников, началась активная прививочная кампания, результаты которой позволили в сентябре этого года работать в штатном режиме.

- На конец ноября численность работников наших предприятий составила порядка 3,5 тысячи, из них 70 процентов имеют QR-коды, - подчеркнул руководитель Управления. Несмотря на серьезные пандемийные ограничения, коллективу Восточно-Сибирского Управления удалось достойно провести летнюю оздоровительную кампанию для детей сотрудников - в лагерях отдохнули 64 ребенка. Хотя это и меньше обычного, потому что из-за эпидобстановки часть летних заездов была отменена. Несколько десятков работников предпенсионного возраста смогли поддержать здоровье в санаториях.

Продолжают на предприятиях Управления и активную внутрикорпоративную работу - в копилке коллектива и спортивные достижения, и профессиональные победы. Например, в сентябре из Курска, где проходил финал конкурса профессионального мастерства ООО "ЛокоТех-Сервис", сотрудники управления по Восточно-Сибирской железной дороге привезли золото и две бронзы, а также главную награду - "Лучший ремонтник ООО "ЛокоТех-Сервис". Ее получил слесарь сервисного локомотивного депо Зиминское Михаил Мурашов.

Справка

Группа компаний "ЛокоТех" - крупнейший в Европе сервисный локомотивный холдинг, имеющий в структуре 10 заводов и более 90 сервисных локомотивных депо. Управление по Восточно-Сибирской железной дороге входит в филиал "Восточно-Сибирский" и объединяет 8 сервисных локомотивных депо, расположенных в Республике Бурятия и Иркутской области.

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