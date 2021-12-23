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23.12.2021 04:00

В медицину - через практику

Уровень трудоустройства выпускников АГМУ - 98 процентов
Текст: Ирина Шереметьева (ректор Алтайского государственного медицинского университета)
Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
Наш университет участвует во всех национальных проектах, которые касаются здоровья человека, - это и "Демография", и "Здравоохранение". Но основное внимание мы уделяем федеральному проекту "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", что очень актуально при нынешнем дефиците специалистов.
Фото: Пресс-служба АГМУ Фото: Пресс-служба АГМУ
Фото: Пресс-служба АГМУ

Подготовку начинаем с младших классов, отбирая ребят, которые хотят связать свою судьбу с медициной. У нас работает "Школа доктора Айболита", "Школа здоровья", "Школа юного эпидемиолога" и другие. Уникальный проект "Малая медицинская академия" позволяет ученикам 10 -11 классов познакомиться с основами медицинской науки.

Еще один проект - "Будущие кадры современного здравоохранения" - помогает школьникам из отдаленных районов края дистанционно подготовиться к ЕГЭ и поступлению в АГМУ. В этом году больше двухсот ребят из 33 районов прошли такое обучение. Кроме того, в пяти школах Барнаула и Новоалтайска работают профильные медицинские классы, и мы планируем открыть их в Бийске и Рубцовске.

Следующий этап подготовки медицинских кадров - обучение в университете. Сегодня в АГМУ в шести профильных институтах - клинической медицины, педиатрии, стоматологии, фармации, клинической психологии, общественного здоровья и профилактической медицины, а также на факультете иностранных студентов - учится шесть тысяч человек. Более шестидесяти процентов из бюджетного набора - 1 772 студента - обучается по целевым договорам. Это значит, что по окончании вуза они придут в лечебные учреждения Алтайского края.

Но еще во время учебы наши студенты начинают работать. На первых курсах они трудятся в качестве младшего медперсонала, после третьего курса получают допуск к работе на должностях среднего медперсонала. К этому времени у них уже есть необходимые навыки, отточенные на практике и в симуляционном центре. А студенты-ординаторы работают участковыми врачами. С начала пандемии около 900 студентов и ординаторов АГМУ прошли через "красную зону" в ковидных госпиталях. И сейчас 1 112 обучающихся продолжают работать в медучреждениях края. Такой опыт позволяет им по окончании вуза быстро найти работу - уровень трудоустройства наших выпускников доходит до 98 процентов.

Алтайский медуниверситет участвует и в разработке инновационных медтехнологий. Наши ученые создали препарат для предотвращения тяжелых форм ковида - его готовят к клиническим испытаниям, а также разрабатывают методы профилактики, лечения и реабилитации больных с различными нозологиями.

Сегодня в АГМУ реализуется более 130 научных проектов. Мы участвуем в трех крупных федеральных научно-исследовательских проектах по госзаданию минздрава РФ.

На правах рекламы

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