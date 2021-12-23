В Алтайском государственном аграрном университете в этом году открыли сразу четыре новые аудитории, оснащенные по последнему слову техники.

"Благодаря тесному сотрудничеству с производственными компаниями наши студенты сегодня могут осваивать передовые агротехнологии и самые современные сельхозмашины", - подчеркнул ректор АлтГАУ Николай Колпаков.

Так, в октябре в аграрном университете начала работу "Школа фермера". Для нее Россельхозбанк оборудовал специальный класс, оснащенный мультимедийными новинками. А в конце ноября на агрономическом факультете открыли еще одну специализированную аудиторию.

- Все затраты по ее ремонту и оснащению взял на себя Алтайский филиал компании ООО "Сингента", - рассказал декан агрономического факультета Иван Косачев. - Эта компания является одним из мировых лидеров на рынке семян и средств защиты растений. Мы планируем и далее расширять с ней сотрудничество - в образовательном и научно-исследовательском направлениях.

В начале декабря в АлтГАУ распахнули двери еще два новых класса. Их отремонтировали на средства компании "ЭкоНиваТехника-Холдинг". По словам декана инженерного факультета Дмитрия Пирожкова, одна аудитория - для лабораторных занятий, вторая - для теоретических. В лабораторном классе установлены учебные образцы сельхозтехники "Вадерштад" (Швеция), на которых студенты учатся правильно настраивать почвообрабатывающие машины и посевные комплексы.

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