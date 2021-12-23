В Алтайском крае волонтеры-медики возобновили акцию "Мы вместе"

В Алтайском крае региональное отделение волонтерского общероссийского движения "Волонтеры-медики" возобновило акцию "Мы вместе", которая была объявлена в 2020 году в связи распространением коронавирусной инфекции. В прошлом году студенты Алтайского медицинского госуниверситета и медколледжей региона помогли десяткам тысяч жителей края с доставкой продуктов и лекарств, работали в поликлиниках и кол-центрах.

- Сейчас в связи с подъемом заболеваемости мы возобновили акцию и открыли прием заявок на доставку продуктов и лекарств от пожилых людей, которые находятся на само-изоляции, - рассказала координатор движения "Волонтеры-медики" в Алтайском крае и в СФО Анна Ведлер. - За время участия в общероссийской акции "Мы вместе" в ряды нашего регионального отделения волонтеров-медиков вступили более 4,2 тысячи человек. Это студенты и преподаватели не только АГМУ, но и медицинских колледжей края.

За год работы акции с 30 марта 2020-го до апреля 2021 года только в Барнауле волонтеры-медики выполнили почти 3,5 тысячи индивидуальных заявок по доставке продуктов и лекарств для жителей старше 65 лет, вынужденных находиться на самоизоляции. Их помощь оказалась очень востребована и в первичном звене здравоохранения, по-этому в условиях дефицита медицинских кадров волонтеры продолжают работать в поликлиниках, кол-центрах, пунктах вакцинации, помогая врачам с приемом пациентов и оформлением документов. В этом году совместно с министерством здравоохранения региона волонтеры-медики организовали акцию "Добро в село". Они выезжают в сельские районы края, проводят диагностику и рассказывают жителям о профилактике вирусных заболеваний.

- Даже традиционная студенческая акция "Снежный десант" в этом году будет ориентирована не только на помощь пожилым людям с расчисткой снега и заготовкой дров, но и на профилактику коронавирусной инфекции, пропаганду вакцинации, - отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева. - Кроме того, волонтеры-медики и студенты Алтайского медуниверситета активно читают лекции в школах и вузах, на предприятиях Алтайского края, рассказывая о необходимости иммунизации в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

Кстати

За значительный вклад в профилактику распространения короновирусной инфекции более 30 волонтеров - медиков АГМУ были отмечены благодарностями президента РФ и памятными медалями "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе".