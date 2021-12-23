В КемГМУ готовят надежную смену врачей

Кемеровский государственный медицинский университет, отметивший в прошлом году 65-летие, признан одним из лучших вузов Сибири.

Рейтинг, впервые составленный агентством RAEX при поддержке Российского Союза ректоров и информационном содействии минобрнауки РФ, - независимая оценка деятельности 327 вузов из 79 регионов страны, включая 38 вузов СФО. КемГМУ - в первой пятерке. Эксперты оценивали многообразие образовательных программ, объемы финансирования, победы студентов на олимпиадах и вклад в подготовку кадров для своего региона.

Вуз активно оснащается современным учебным и научным оборудованием, широко внедряет цифровые форматы. С 2020 года грант минобрнауки РФ позволил реализовать проект по развитию онлайн-обучения. А в год празднования 300-летия Кузбасса на Международной конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbassс сотрудники КемГМУ провели презентации и выставки своих научных трудов и разработок, организовали мастер-классы по экстренной и неотложной помощи. Будущих врачей уже третий год в вузе готовят со школьной скамьи - по проекту "Медицинские классы". Старшеклассников знакомят с профессией на лекциях, экскурсиях, лабораторных практикумах и интеллектуальных квестах.

Укрепление материально-технической базы помогает сохранять конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, готовить кадры для здравоохранения и заниматься наукой. Это приносит плоды. Студенты, молодые ученые и преподаватели КемГМУ регулярно выигрывают научные конкурсы и олимпиады. Так, в декабре команда студентов-медиков одержала победу на VII Байкальской международной студенческой олимпиаде по акушерству и гинекологии.

Крепнет сотрудничество КемГМУ с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". В совместных проектах по разработке эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики инфекционных заболеваний участвуют квалифицированные специалисты и используется уникальное оборудование экспертного класса.

Вуз востребован у представителей иностранных государств - здесь обучается молодежь из девятнадцати стран мира. И особую гордость вызывает то, что студенты и преподаватели помогают кузбасскому здравоохранению, находясь на переднем крае в этот сложный период.

- Мы успешно прошли государственную и профессионально-общественную аккредитацию, сертификационный аудит, подтвердив лучшие стандарты качества высшего профессионального образования, - отмечает ректор КемГМУ, профессор Татьяна Попонникова. - У нас открыты Институт фундаментальной медицины и представительство минздрава Кузбасса для развития сотрудничества медицинских организаций с вузом и привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров.

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