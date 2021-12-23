В Кольцово создадут инфраструктуру для мирового научного центра

"Мы в Кольцово мечтаем возродить моду на науку", - говорит мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

Николай Григорьевич, 2021-й был провозглашен в России Годом науки. Это как-то сказалось на жизни Кольцово?

Николай Красников: Я уже не раз говорил, что для нас, жителей наукограда, каждый год - год науки. И все-таки приятно и полезно было ощущать повышенное внимание со стороны государства к нашим делам. Наукоградное сообщество было вовлечено в обсуждение перспектив территорий с повышенным научным потенциалом. В конце лета в Великом Новгороде был проведен беспрецедентный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2021", где мы смогли обсудить свои проблемы с делегациями не только наших партнеров изо всех наукоградов страны, но и с представителями закрытых административно-территориальных образований, так называемых атомных городов - Сарова, Заречного, Северска и так далее.

Но ведь у вас совершенно разные сферы деятельности…

Николай Красников: Научные направления, да, разные, а вот организационные, административные и финансовые проблемы чаще всего одни и те же. Их мы в первую очередь и обсуждали. Я координировал работу секции наукоградов и очень доволен тем, что коллеги поддержали мою позицию. Мы решили обратиться к правительству РФ с предложением активно привлекать наукограды к участию в национальных проектах - по образованию, медицине и прочему. Такой подход позволит улучшить финансирование наукоградов, даст им возможность строительства новых школ, медицинских учреждений, улучшению городской среды, чтобы выглядеть привлекательными и конкурентоспособными на международном уровне.

Еще одну проблему практически всех наукоградов можно сформулировать так: идей и проектов много, а земли мало. Сейчас в рамках проекта "Академгородок 2.0" насущным для нас стал вопрос о площадях вдоль оси, соединяющей Кольцово с Академгородком. Мы в Великом Новгороде обкатали для этого проекта новый термин - биоатомная орбиталь. Предполагается на этой земле разместить смартсити - поближе к Академу, а с нашей стороны - зону внедрения. И похожие потребности на территориях, как я уже сказал, есть у многих наших коллег. Вот почему мы подготовили предложения по взаимодействию с региональными властями по расширению территорий наукоградов. Серьезно обсуждались вопросы закрепления кадров, строительства служебного или арендного жилья. В конце года на заседании Госсовета РФ с участием Совета по науке при президенте рассмотрят выработанные нами предложения.

Чем еще запомнится Год науки наукограду?

Николай Красников: Сначала - о традиционном. В начале октября у нас прошел очередной форум OpenBio - отраслевой комплекс мероприятия по коммерциализации идей и развитию бизнеса в сфере наук о жизни. Очередной-то он очередной, но беспрецедентный по географии и количеству участников. Привычное здание центра коллективного пользования биотехнопарка становится уже тесноватым для этого форума.

А что происходит со СКИФом?

Николай Красников: Сибирский кольцевой источник фотонов - это, конечно, еще один локомотив развития нашего наукограда. Главным событием года можно назвать начало строительства этого объекта: 25 августа был, образно говоря, заложен его первый камень. В 2022-2024 годах должны быть построены все запроектированные станции первой очереди. Приятно, что в одной из первых очередей будет станция, специально предназначенная для нашего градообразующего предприятия ГНЦ "Вектор".

Словом, там все идет по плану, и сейчас для нас очень актуально решение проблем по связанным со СКИФом объектам и инфраструктуре. В первую очередь это развитие дорожной сети, строительство конгресс-холла, гостинично-развлекательного комплекса на берегу озерного каскада, возведение студенческого кампуса в СКИФ-городке, современного больничного комплекса и так далее.

Николай Григорьевич, я вас сбил немного: о традиционном - OpenBio - вы сказали. А что нетрадиционного было в этом году?

Николай Красников: В Год науки мы в сотрудничестве с Новосибирским отделением Союза писателей России дали старт литературному конкурсу "Иду на грозу".

Плагиатом попахивает: ведь так, кажется, назывался роман Даниила Гранина об ученых, а потом и снятый по нему фильм?

Николай Красников: Совершенно верно. Мы осознанно позаимствовали это название. После этого фильма у тысяч молодых людей появилась мечта - стать учеными. А вспомните еще "Девять дней одного года", "Укрощение огня" или, совсем уж по нашей теме, "Открытая книга" - про микробиологов. Сейчас такие фильмы не снимают, да и хороших книг про ученых не попадается. А мы хотим опять сделать науку модной, востребованной у молодежи.

На старте мы провели встречу журналистов, пишущих на научные темы, с учеными - потенциальными героями конкурсных произведений. Скоро будем подводить итоги их совместной работы. Но конкурс одним нынешним годом не ограничится, будем продолжать. Надо вернуть ребятишкам интерес к романтике научной работы, ведь и многие из нас шли в свое время в университеты, очарованные этой романтикой.

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